RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1787178817891790

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 234
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:16

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  TylerTruman_ написав:Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.

так я про колекційні каділаки в чікаго якби не в жарт писав 8) , ... а пропозиції вирішення трешака по сусідству у вас є? там, які будинки знести, які відремонтувати, як вирішити проблему паркування і мафів, а то пристойний жк але в якійсь дикій місцевості :mrgreen:
а на рахунок Теремків, бачу, що перші та другі вас зацепили, із третіми вирішили не упустити свій шанс, оп республіки не даремно відвідували :roll:

Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?
P.S. Я немного путаю Файна Таун, Республику и Варшавский. Кто из них где и как выглядит. Просто это все так далеко - я в тех краях крайне редко бываю.

Я до переезда в Киев (точнее, до покупки в Браме) был уверен, благодаря Максу, что это ж*** Киева.. Теперь я понимаю, что это, мягко говоря, не так.. За 20-25 минут я без проблем добираюсь в центр на метро.. Что касается Республики, то ребята весьма недурно всё делают.. Я жалею, что взял только одну однушку за 31к.. Надо было брать минимум две, но отпугнули условия договора.. Макс, вы в курсе, кстати, что запись на теннисный корт или футбольный-волейбольный-баскетбольный стадион будет происходить с помощью специального приложения для смартфона? Если трц откроют в 2021 году, то жк станет очень неплохим местом для проживания.. Кстати, народ реально берёт для жизни, просто читаю форум в телеграм и это становится сразу понятно.. А вот со Standard One задница пока.. Хорошо, что не влез туда..
Alex3
 
Повідомлень: 359
З нами з: 24.01.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:32

  Richi написав:Да, Вы правы, ожидал и складывается впечатление, что цены действительно не много оттолкнулись вверх. По крайней мере, 1 объект который нам понравился (с хорошим, но уже подуставшим ремонтом) продавали пол года и мы согласились, но в последний момент они сказали, что вместо месяца на выезд им надо 3 (у них дом достраивается). Мы отказались и я думал, что они зависнут с этой квартирой, но они ее продали. Так же знакомые буквально месяц назад решили продавать 3-ку, с качественным ремонтом, которому правда лет 5-6 уже и окном в стену соседнего дома. Из имеющийся опыта я бы оценил их квартиру 53-55 (если повезёт), но продали в течении недели за 58.


Это речь идет о 3-к в "старом" фонде и площадью около 70 м2 ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1252
З нами з: 30.01.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Летом в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили

В июне-августе продажи новых автомобилей в Украине выросли на 18% и достигли почти 23 000 штук. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Летние месяцы оказались самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. При этом отмечается, что рекорд был не только по количеству проданных автомобилей, но и по стоимости. Этим летом были проданы самые дорогие в истории авто.

Первую позицию в рейтинге новых люксовых авто занял бронированный Mercedes-Benz S600. Его стоимость превысила $800 000.

На втором месте - Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $570 000 - 670 000. Продано несколько таких авто.

Кроме того, украинцы купили несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене $300 000 - 380 000, Lamborghini Urus за $280 000 - 300 000 и Aston Martin DBS за $380 000.
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 109
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

у нас в изумрудном штук 5 бронированых только есть
https://auto.ria.com/newauto/auto-merce ... 65143.html
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 109
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1787178817891790
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, Карем і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1634, 1635, 1636
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16357 2581409
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 18:04
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7647
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183461
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15012)
22.09.2019 18:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.