|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:16
airmax78 написав: TylerTruman_ написав: TylerTruman_ написав:
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого
приличного дома в центре
. Увидите
много интересного.
так я про колекційні каділаки в чікаго якби не в жарт писав
, ... а пропозиції вирішення трешака по сусідству у вас є? там, які будинки знести, які відремонтувати, як вирішити проблему паркування і мафів, а то пристойний жк але в якійсь дикій місцевості
а на рахунок Теремків, бачу, що перші та другі вас зацепили, із третіми вирішили не упустити свій шанс, оп республіки не даремно відвідували
Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?
P.S. Я немного путаю Файна Таун, Республику и Варшавский. Кто из них где и как выглядит. Просто это все так далеко - я в тех краях крайне редко бываю.
Я до переезда в Киев (точнее, до покупки в Браме) был уверен, благодаря Максу, что это ж*** Киева.. Теперь я понимаю, что это, мягко говоря, не так.. За 20-25 минут я без проблем добираюсь в центр на метро.. Что касается Республики, то ребята весьма недурно всё делают.. Я жалею, что взял только одну однушку за 31к.. Надо было брать минимум две, но отпугнули условия договора.. Макс, вы в курсе, кстати, что запись на теннисный корт или футбольный-волейбольный-баскетбольный стадион будет происходить с помощью специального приложения для смартфона? Если трц откроют в 2021 году, то жк станет очень неплохим местом для проживания.. Кстати, народ реально берёт для жизни, просто читаю форум в телеграм и это становится сразу понятно.. А вот со Standard One задница пока.. Хорошо, что не влез туда..
-
Alex3
-
-
- Повідомлень: 359
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:32
Richi написав:
Да, Вы правы, ожидал и складывается впечатление, что цены действительно не много оттолкнулись вверх. По крайней мере, 1 объект который нам понравился (с хорошим, но уже подуставшим ремонтом) продавали пол года и мы согласились, но в последний момент они сказали, что вместо месяца на выезд им надо 3 (у них дом достраивается). Мы отказались и я думал, что они зависнут с этой квартирой, но они ее продали. Так же знакомые буквально месяц назад решили продавать 3-ку, с качественным ремонтом, которому правда лет 5-6 уже и окном в стену соседнего дома. Из имеющийся опыта я бы оценил их квартиру 53-55 (если повезёт), но продали в течении недели за 58.
Это речь идет о 3-к в "старом" фонде и площадью около 70 м2 ?
-
vladimir07
-
-
- Повідомлень: 1252
- З нами з: 30.01.14
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:56
Летом в Украине были проданы самые дорогие в истории автомобили
В июне-августе продажи новых автомобилей в Украине выросли на 18% и достигли почти 23 000 штук. Об этом сообщает AUTO-Consulting.
Летние месяцы оказались самыми успешными по продажам, начиная с 2014 года. При этом отмечается, что рекорд был не только по количеству проданных автомобилей, но и по стоимости. Этим летом были проданы самые дорогие в истории авто.
Первую позицию в рейтинге новых люксовых авто занял бронированный Mercedes-Benz S600. Его стоимость превысила $800 000.
На втором месте - Rolls-Royce (Phantom и Cullinan) по цене $570 000 - 670 000. Продано несколько таких авто.
Кроме того, украинцы купили несколько Bentley Bentayga и Continental GT и GTC по цене $300 000 - 380 000, Lamborghini Urus за $280 000 - 300 000 и Aston Martin DBS за $380 000.
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 22 вер, 2019 17:58
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
-
Карем
-
-
- Повідомлень: 109
- З нами з: 05.09.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16357
|2581415
|
|
|8
|7648
|
|
|455
|183461
|
|