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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1788178917901791

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 234
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:15

  Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 22 вер, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:26

  Alex3 написав: Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

недавно был в гостях на Крещатик25, понравилось
Капитолий хорош...
...да и Г9а неплох
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:28

  airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

Нет в этом понятии никакой субьективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.

о, Макс уже заценил центр Киева 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10933
З нами з: 05.06.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1017 раз.
Попередження: 1
 
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  #<1 ... 1788178917901791
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