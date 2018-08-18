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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 19:15
Alex3 написав:airmax78
Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 22 вер, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 19:26
Alex3 написав:
Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
недавно был в гостях на Крещатик25, понравилось
Капитолий хорош...
...да и Г9а неплох
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 22 вер, 2019 19:28
airmax78 написав: Alex3 написав:airmax78
Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Нет в этом понятии никакой субьективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
о, Макс уже заценил центр Киева
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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