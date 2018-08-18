Додано: Нед 22 вер, 2019 20:38

airmax78 написав: [

Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного. Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.

Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.Чтоб долго не рассказывать начну с самого главногоОднух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.