Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 22 вер, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Нет в этом понятии никакой субьективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
о, Макс уже заценил центр Киева
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Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
Разные, я согласен.. Может быть, там было бы атмосфернее, хотя я люблю более спокойные места.. Плюс Прага и ВДНХ очень нравятся.. И в Тетрисе, если не ошибаюсь, двушки были 180к, когда я взял в Браме за 100к.. Как бы разница существенная, при этом до Олимпийской мне ехать 15 минут, чем я частенько и пользуюсь..
Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
Разные, я согласен.. Может быть, там было бы атмосфернее, хотя я люблю более спокойные места.. Плюс Прага и ВДНХ очень нравятся.. И в Тетрисе, если не ошибаюсь, двушки были 180к, когда я взял в Браме за 100к.. Как бы разница существенная, при этом до Олимпийской мне ехать 15 минут, чем я частенько и пользуюсь..
До Праги и ВДНХ вам хороших 1.5 км идти. Это не то. Вы же из Харькова приехали. В Харькове это очень хорошо ощущается: есть микроскопический исторический центр, в котором более менее можно жить и есть весь остальной Харьков, который хочется побыстрее проехать на автомобиле.
airmax78 написав:[ Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать. Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.
Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.
Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.