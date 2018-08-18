RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1789179017911792>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 234
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:15

  Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 22 вер, 2019 19:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 31665
З нами з: 25.10.12
Подякував: 813 раз.
Подякували: 3675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:26

  Alex3 написав: Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

недавно был в гостях на Крещатик25, понравилось
Капитолий хорош...
...да и Г9а неплох
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10933
З нами з: 05.06.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1017 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:28

  airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

Нет в этом понятии никакой субьективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.

о, Макс уже заценил центр Киева 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10933
З нами з: 05.06.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1017 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:45

  airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.

Разные, я согласен.. Может быть, там было бы атмосфернее, хотя я люблю более спокойные места.. Плюс Прага и ВДНХ очень нравятся.. И в Тетрисе, если не ошибаюсь, двушки были 180к, когда я взял в Браме за 100к.. Как бы разница существенная, при этом до Олимпийской мне ехать 15 минут, чем я частенько и пользуюсь..
Alex3
 
Повідомлень: 361
З нами з: 24.01.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 19:52

Интересно, был бы дорожай в долларах если бы сейчас курс был 29 ? :roll:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35279
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3428 раз.
Подякували: 7440 раз.
 
Профіль
32
7
2
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ФК -1 начал сыпаться по ценам.

Начали появляться предложения по аренде типа этого:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-kvar ... FiM6K.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kvartir ... FsexN.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/frantsuzs ... FvaFY.html - особенно эту зацените.
Однушка за 15000грн/мес.
Есть трешки 100 метров за 30000грн/мес.

Интересно, доходным подходом во сколько эти хаты можно оценить.

По Варламову это треться стадия деградации - когда люди не хотят жить в гетто, продать хотябы в ноль не могут - и начинают сдавать хоть за сколько, а сами переезжают в более успешный район.

Ну не понимаю я цену 15тыс грн в однухе 50 метров в ФК, при цене 12000грн/мес в Патриотике за однуху 36метров с аналогичным ремонтом.

Что-то не то
investorkiev
 
Повідомлень: 944
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:07

  investorkiev написав:ФК -1 начал сыпаться по ценам.

Начали появляться предложения по аренде типа этого:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-kvar ... FiM6K.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kvartir ... FsexN.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/frantsuzs ... FvaFY.html - особенно эту зацените.
Однушка за 15000грн/мес.
Есть трешки 100 метров за 30000грн/мес.

Интересно, доходным подходом во сколько эти хаты можно оценить.

По Варламову это треться стадия деградации - когда люди не хотят жить в гетто, продать хотябы в ноль не могут - и начинают сдавать хоть за сколько, а сами переезжают в более успешный район.

Ну не понимаю я цену 15тыс грн в однухе 50 метров в ФК, при цене 12000грн/мес в Патриотике за однуху 36метров с аналогичным ремонтом.

Что-то не то

Это последствия беспредела устроенного с комплексом жильцами при полном попустительстве со стороны УК. Так будет с каждым домом, который быки превратят в курятник.
airmax78
 
Повідомлень: 31665
З нами з: 25.10.12
Подякував: 813 раз.
Подякували: 3675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:19

  Alex3 написав:
  airmax78 написав:
  Alex3 написав:airmax78 Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?

Нет в этом понятии никакой субъективности. Выйдите вечером на Большую Васильковскую в районе Тетриса или на Саксаганского в районе РТ. Я про более близкие к истрическому центру места вообще молчу. И выйдите на улицу вечером на ул.Ломоносова или просп. Глушкова (или в любом другом спальнике). Это, мягко говоря, кардинально разные ощущения. Объективно разные.

Разные, я согласен.. Может быть, там было бы атмосфернее, хотя я люблю более спокойные места.. Плюс Прага и ВДНХ очень нравятся.. И в Тетрисе, если не ошибаюсь, двушки были 180к, когда я взял в Браме за 100к.. Как бы разница существенная, при этом до Олимпийской мне ехать 15 минут, чем я частенько и пользуюсь..

До Праги и ВДНХ вам хороших 1.5 км идти. Это не то. Вы же из Харькова приехали. В Харькове это очень хорошо ощущается: есть микроскопический исторический центр, в котором более менее можно жить и есть весь остальной Харьков, который хочется побыстрее проехать на автомобиле.
airmax78
 
Повідомлень: 31665
З нами з: 25.10.12
Подякував: 813 раз.
Подякували: 3675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:29

  investorkiev написав:ФК -1 начал сыпаться по ценам.

Начали появляться предложения по аренде типа этого:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-kvar ... FiM6K.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kvartir ... FsexN.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/frantsuzs ... FvaFY.html - особенно эту зацените.

Поражают эти бомж-ремонты больше подходящие Круше или Эврике.
airmax78
 
Повідомлень: 31665
З нами з: 25.10.12
Подякував: 813 раз.
Подякували: 3675 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:38

  airmax78 написав:[
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.

Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.
Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного
Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.

Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.

Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.
hume
 
Повідомлень: 5802
З нами з: 27.12.12
Подякував: 520 раз.
Подякували: 856 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1789179017911792>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, Карем і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1634, 1635, 1636
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16359 2581680
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 19:32
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7651
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183462
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.