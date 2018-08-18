Alex3 написав:

airmax78 написав: Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?

P.S. Я немного путаю Файна Таун, Республику и Варшавский. Кто из них где и как выглядит. Просто это все так далеко - я в тех краях крайне редко бываю. Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?

Я до переезда в Киев (точнее, до покупки в Браме) был уверен, благодаря Максу, что это ж*** Киева.. Теперь я понимаю, что это, мягко говоря, не так.. За 20-25 минут я без проблем добираюсь в центр на метро.. Что касается Республики, то ребята весьма недурно всё делают.. Я жалею, что взял только одну однушку за 31к.. Надо было брать минимум две, но отпугнули условия договора.. Макс, вы в курсе, кстати, что запись на теннисный корт или футбольный-волейбольный-баскетбольный стадион будет происходить с помощью специального приложения для смартфона? Если трц откроют в 2021 году, то жк станет очень неплохим местом для проживания.. Кстати, народ реально берёт для жизни, просто читаю форум в телеграм и это становится сразу понятно.. А вот со Standard One задница пока.. Хорошо, что не влез туда..