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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:42
hahah написав:Оранжевый-хит сезона
было бы интересно, кстати, посчитать... сколько реально сопутствующихз затрат приходится на то, чтобы жить на окраин или за городом и добираться в сити на работу / школы / садики / кружки. При том, посчитать по-честному: мама семейства едет с работы в сторону школы или кружка, пьет кофе за Х грн и пироженое за У, чтобы подождать ребенка. Потом вдвоем на маршрутке (или папа делает круг на машине, чтобы забрать обоих = бензин) домой. И т.д. и т.п.
Чтобы прнять тотал кост оф оунершип окраины
Вот и я не понимаю почему не брали Оранж сити по цене Крюковщины. А сейчас Медовый по цене ирпеня. Загадка.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:44
hume написав: airmax78 написав:
[
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.
Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного
Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.
Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.
Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.
Бери Медовый
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:55
hume написав: airmax78 написав:
[
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.
Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного
Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.
Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.
Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.
Дякую.
+40%
Друга черга +50% за пів року.
Людям подобається красиво
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:57
Прохожий написав:
о, Макс уже заценил центр Киева
Всегда ценил.
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airmax78
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:01
hume написав: airmax78 написав:
[
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.
Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного
Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.
Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.
Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.
Я поражаюсь, как эти овцеводы народ разводят. Точно эффект толпы: все ринулись в ФТ/Варшавский/Республику и уже не остановить.
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airmax78
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:05
zzzzzz написав:
Интересно, был бы дорожай в долларах если бы сейчас курс был 29 ?
Я на вторичке сейчас и так не вижу дорожая.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:06
Реальность этих предложений? Не?
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:11
Alex3 написав:airmax78
Атмосфера города - понятие субъективное.. Вы что, как Данилко, хотите жить или на Крещатике, или нигде?:) В каких новых жк вы сейчас ощущаете эту атмосферу и какой там ценник?
Да, он, по-моему, троллит просто. Если ему несколько десятков тыщ баксов - это не разница, то он не может не понимать, что не всем так.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:16
Alex3 написав: airmax78 написав:
Ну послушайте, в районе Чикаги трэша практически нет. Там либо современные дома, либо строящиеся, либо царские. А на Теремках ничего кроме трэша нет. Чувствуете разницу?P.S. Я немного путаю Файна Таун, Республику и Варшавский. Кто из них где и как выглядит. Просто это все так далеко - я в тех краях крайне редко бываю.
Я до переезда в Киев (точнее, до покупки в Браме) был уверен, благодаря Максу, что это ж*** Киева.. Теперь я понимаю, что это, мягко говоря, не так.. За 20-25 минут я без проблем добираюсь в центр на метро.. Что касается Республики, то ребята весьма недурно всё делают.. Я жалею, что взял только одну однушку за 31к.. Надо было брать минимум две, но отпугнули условия договора.. Макс, вы в курсе, кстати, что запись на теннисный корт или футбольный-волейбольный-баскетбольный стадион будет происходить с помощью специального приложения для смартфона? Если трц откроют в 2021 году, то жк станет очень неплохим местом для проживания.. Кстати, народ реально берёт для жизни, просто читаю форум в телеграм и это становится сразу понятно.. А вот со Standard One задница пока.. Хорошо, что не влез туда..
у airmax78 - це типу не читав, але засуджую, т.я. фактично доказав, що не дуже орієнтується, в тому що доказує, ... така зацикленість на центрі і хайпових жк - це якась криза середнього віку
, і зі своїми уявленями про Голосіївський р-н ментально застряг десь в нульових
,
... жити в районі ВДНХ - тєма, тут кльовий лайфстайл і комфортно, #буде_тільки_дорожати
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:20
Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
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airmax78
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