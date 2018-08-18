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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:29
hume написав: airmax78 написав:
[
Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.
Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного
Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.
Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.
Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.
1500 за окружной? они в своем уме?
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Карем
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:32
Это похоже на массовое помутнение рассудка.
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airmax78
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:35
airmax78 написав:
Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Побывал как-то в Сонячной браме - а мне понравилось.
Место на 3+, сам комплекс на 4+.
Удивило что вроде закрытая территория, заехать без пропуска нельзя, а вот зайти пешком может кто угодно, видел даже молодеж, обсикающую там один из тупиковых уголков ЖК (их там много). То ли студенты из общаги по-соседству, то ли молодые жильцы.
В принципе, если б я не был киевлянином, то считал бы что это очень крутой комплекс в хорошем месте.
Вопрос - почему в Киеве центр (ну кроме буквально 10 пуповых ЖК) почти не отличается от окраин - что по ценам (разница в 1.5-2 раза), и по аренде - я пока не понимаю.
Есть теория что это - результат опримитивливания экономики, когда средний класс не нужен - есть масса бедных (а-ля кассиры в Эпике, таксисты), и ультрабогатые компрадоры (почитайте в википедии кто это) с шальными деньгами- но они покупают хаты по 300куе, а не арендуют.
ЗЫ: знакомый сказал что пригородные участки и дома - стоят, рынок замер, реальные продажи только уникальных обьектов (типа выход к речке, лесу- обычно такие очень редко продаются вообще), или если обьект с существенным дисконтом.
Рынок сжался как очко на холоде - ровно до пределов географических границ города Киева, за пределами - тишина, пустота, нищета и безнадега.
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investorkiev
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:50
investorkiev написав: airmax78 написав:
Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Побывал как-то в Сонячной браме - а мне понравилось.
Место на 3+, сам комплекс на 4+.
Удивило что вроде закрытая территория, заехать без пропуска нельзя, а вот зайти пешком может кто угодно, видел даже молодеж, обсикающую там один из тупиковых уголков ЖК (их там много). То ли студенты из общаги по-соседству, то ли молодые жильцы.
В принципе, если б я не был киевлянином, то считал бы что это очень крутой комплекс в хорошем месте.
Вопрос - почему в Киеве центр (ну кроме буквально 10 пуповых ЖК) почти не отличается от окраин - что по ценам (разница в 1.5-2 раза), и по аренде - я пока не понимаю.
Есть теория что это - результат опримитивливания экономики, когда средний класс не нужен - есть масса бедных (а-ля кассиры в Эпике, таксисты), и ультрабогатые компрадоры (почитайте в википедии кто это) с шальными деньгами- но они покупают хаты по 300куе, а не арендуют.
ЗЫ: знакомый сказал что пригородные участки и дома - стоят, рынок замер, реальные продажи только уникальных обьектов (типа выход к речке, лесу- обычно такие очень редко продаются вообще), или если обьект с существенным дисконтом.
Рынок сжался как очко на холоде - ровно до пределов географических границ города Киева, за пределами - тишина, пустота, нищета и безнадега.
И вот зачем селиться у края за которым нищета и безнадега? Сегодня был в Мегамаркете между Теремками и Чабанами. Вроде модный магазин с широким ассортиментом. Но публика очень похожа на мой родной АТБ.
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airmax78
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:50
airmax78 написав:Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Извини Макс, но ты скатывается до йухни...
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:53
hxbbgaf написав: zzzzzz написав:
Интересно, был бы дорожай в долларах если бы сейчас курс был 29 ?
Я на вторичке сейчас и так не вижу дорожая.
А вы не тролль ?
Дорожая не видите по сравнению с ценами месячной давности или давности пары лет ?
Сейчас хотелки на хрущи или чешки отрастают до 1куе метр. Двухкомнатный хрущ 45 м2 за 44 куе на Ленинградской площади или двухкомнатная чешка 46 м2 за 45куе в районе дарницкого жд, обе с простым но свежим ремонтом - такие сейчас хотелки.
Берут или нет - вопрос, но это новый уровень, ниже которого не хотят отдавать.
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vladimir07
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:53
investorkiev написав: airmax78 написав:
Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Побывал как-то в Сонячной браме - а мне понравилось.
Место на 3+, сам комплекс на 4+.
Удивило что вроде закрытая территория, заехать без пропуска нельзя, а вот зайти пешком может кто угодно, видел даже молодеж, обсикающую там один из тупиковых уголков ЖК (их там много). То ли студенты из общаги по-соседству, то ли молодые жильцы.
В принципе, если б я не был киевлянином, то считал бы что это очень крутой комплекс в хорошем месте.
Вопрос - почему в Киеве центр (ну кроме буквально 10 пуповых ЖК) почти не отличается от окраин - что по ценам (разница в 1.5-2 раза), и по аренде - я пока не понимаю.
Есть теория что это - результат опримитивливания экономики, когда средний класс не нужен - есть масса бедных (а-ля кассиры в Эпике, таксисты), и ультрабогатые компрадоры (почитайте в википедии кто это) с шальными деньгами- но они покупают хаты по 300куе, а не арендуют.
ЗЫ: знакомый сказал что пригородные участки и дома - стоят, рынок замер, реальные продажи только уникальных обьектов (типа выход к речке, лесу- обычно такие очень редко продаются вообще), или если обьект с существенным дисконтом.
Рынок сжался как очко на холоде - ровно до пределов географических границ города Киева, за пределами - тишина, пустота, нищета и безнадега.
Но цены выросли на 20%
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:54
vladimir07 написав:
hxbbgaf написав: zzzzzz написав:
Интересно, был бы дорожай в долларах если бы сейчас курс был 29 ?
Я на вторичке сейчас и так не вижу дорожая.
А вы не тролль ?
Дорожая не видите по сравнению с ценами месячной давности или давности пары лет ?
Сейчас хотелки на хрущи или чешки отрастают до 1куе метр. Двухкомнатный хрущ 45 м2 за 44 куе на Ленинградской площади или двухкомнатная чешка 46 м2 за 45куе в районе дарницкого жд, обе с простым но свежим ремонтом - такие сейчас хотелки.
Берут или нет - вопрос, но это новый уровень, ниже которого не хотят отдавать.
А ты в чешке свежий ремонт делал? Он затЯгивает 15000 с техникой
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:56
Оранж, я и говорю - на хаты в Киеве растут.
На землю в Конче заспе падают
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investorkiev
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:57
Оранж, какие 15000$ ремонт в чешке??
Ты в своем Медовом что, за 30куе ремонт будешь делать???
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