Додано: Нед 22 вер, 2019 21:35

airmax78 написав: Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается. Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.

Побывал как-то в Сонячной браме - а мне понравилось.Место на 3+, сам комплекс на 4+.Удивило что вроде закрытая территория, заехать без пропуска нельзя, а вот зайти пешком может кто угодно, видел даже молодеж, обсикающую там один из тупиковых уголков ЖК (их там много). То ли студенты из общаги по-соседству, то ли молодые жильцы.В принципе, если б я не был киевлянином, то считал бы что это очень крутой комплекс в хорошем месте.Вопрос - почему в Киеве центр (ну кроме буквально 10 пуповых ЖК) почти не отличается от окраин - что по ценам (разница в 1.5-2 раза), и по аренде - я пока не понимаю.Есть теория что это - результат опримитивливания экономики, когда средний класс не нужен - есть масса бедных (а-ля кассиры в Эпике, таксисты), и ультрабогатые компрадоры (почитайте в википедии кто это) с шальными деньгами- но они покупают хаты по 300куе, а не арендуют.ЗЫ: знакомый сказал что пригородные участки и дома - стоят, рынок замер, реальные продажи только уникальных обьектов (типа выход к речке, лесу- обычно такие очень редко продаются вообще), или если обьект с существенным дисконтом.Рынок сжался как очко на холоде - ровно до пределов географических границ города Киева, за пределами - тишина, пустота, нищета и безнадега.