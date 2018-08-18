В Медовом дешевле. В чешке демонтаж дверей, проводки и т.д.investorkiev написав:Оранж, какие 15000$ ремонт в чешке??
Ты в своем Медовом что, за 30куе ремонт будешь делать???
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Медовом дешевле. В чешке демонтаж дверей, проводки и т.д.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:00
Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:04
вот тут полностью согласен.....это просто какая то дичь.....па 1.5 куе за окружной, ждать еще минимум 1.5 а то и все 2 года, потом 3 года слушать перфораторы соседей-а в домах республики их будет слышно очень хорошо, зная из какого уг кан строит средний класс, не исключаю что их будет даже хорошо слышно из соседних домов, стены пеноблок, потолки 2.7 максимум, наклепают курятников столько что будет тесно дышать, вобщем вообще не понимаю кто и о чем думает покупая такое.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:10
Сейчас другое время. Другой рынок. И добровольно селиться в ипенях, при этом платя всего на 300-400 баксов за метр меньше чем в центре - ну это какая-то глупость.
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен, Медовый или Оранж сити по 19000 метр лучше, но свои мозги не выставишь.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:14
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Т.е. ты предлагаешь им купить квартиру на 2 года позже. А у них жена с 3-х летним ребенком на руках и хочется поехать в Египет в январе)
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:20
буквально пару дней назад обсуждали площадь квартир и говорили что если позволяют финансы то жить надо в просторной квартире, ибо это и есть комфорт. И с я этим полностью согласен.
А вот сегодня прочел еще статью на эту тему, и таки скажу вам что что то в этом есть
Апатия у взрослых
,,Владелец малометражки живёт на грани стресса, не восстанавливается после работы. Через год-два стресс перерастает в апатию,,
Компактное жильё подавляет психику человека, поскольку природой в нас заложен инстинкт стремления к личному пространству.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Нед 22 вер, 2019 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати почему то никто не говорит о застройке русановских, Воскресенских садов и славутича домами.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
120 метров в голосеево мне норм)
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