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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1792179317941795>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 234
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Оранж, какие 15000$ ремонт в чешке??

Ты в своем Медовом что, за 30куе ремонт будешь делать???
В Медовом дешевле. В чешке демонтаж дверей, проводки и т.д.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:00

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Извини Макс, но ты скатывается до йухни...

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Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:04

  airmax78 написав:Это похоже на массовое помутнение рассудка.


вот тут полностью согласен.....это просто какая то дичь.....па 1.5 куе за окружной, ждать еще минимум 1.5 а то и все 2 года, потом 3 года слушать перфораторы соседей-а в домах республики их будет слышно очень хорошо, зная из какого уг кан строит средний класс, не исключаю что их будет даже хорошо слышно из соседних домов, стены пеноблок, потолки 2.7 максимум, наклепают курятников столько что будет тесно дышать, вобщем вообще не понимаю кто и о чем думает покупая такое.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Извини Макс, но ты скатывается до йухни...

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Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:10

  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.

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Сейчас другое время. Другой рынок. И добровольно селиться в ипенях, при этом платя всего на 300-400 баксов за метр меньше чем в центре - ну это какая-то глупость.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:
  airmax78 написав:Это похоже на массовое помутнение рассудка.


вот тут полностью согласен.....это просто какая то дичь.....па 1.5 куе за окружной, ждать еще минимум 1.5 а то и все 2 года, потом 3 года слушать перфораторы соседей-а в домах республики их будет слышно очень хорошо, зная из какого уг кан строит средний класс, не исключаю что их будет даже хорошо слышно из соседних домов, стены пеноблок, потолки 2.7 максимум, наклепают курятников столько что будет тесно дышать, вобщем вообще не понимаю кто и о чем думает покупая такое.
Согласен, Медовый или Оранж сити по 19000 метр лучше, но свои мозги не выставишь.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Сейчас другое время. Другой рынок. И добровольно селиться в ипенях, при этом платя всего на 300-400 баксов за метр меньше чем в центре - ну это какая-то глупость.
Т.е. ты предлагаешь им купить квартиру на 2 года позже. А у них жена с 3-х летним ребенком на руках и хочется поехать в Египет в январе)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:20

буквально пару дней назад обсуждали площадь квартир и говорили что если позволяют финансы то жить надо в просторной квартире, ибо это и есть комфорт. И с я этим полностью согласен.

А вот сегодня прочел еще статью на эту тему, и таки скажу вам что что то в этом есть


Апатия у взрослых

,,Владелец малометражки живёт на грани стресса, не восстанавливается после работы. Через год-два стресс перерастает в апатию,,

Компактное жильё подавляет психику человека, поскольку природой в нас заложен инстинкт стремления к личному пространству.

https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/12 ... e_kvartiry
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати почему то никто не говорит о застройке русановских, Воскресенских садов и славутича домами.

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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 22:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Жека79 написав:буквально пару дней назад обсуждали площадь квартир и говорили что если позволяют финансы то жить надо в просторной квартире, ибо это и есть комфорт. И с я этим полностью согласен.

А вот сегодня прочел еще статью на эту тему, и таки скажу вам что что то в этом есть


Апатия у взрослых

,,Владелец малометражки живёт на грани стресса, не восстанавливается после работы. Через год-два стресс перерастает в апатию,,

Компактное жильё подавляет психику человека, поскольку природой в нас заложен инстинкт стремления к личному пространству.

https://life.ru/t/%D0%B4%D0%BE%D0%BC/12 ... e_kvartiry
120 метров в голосеево мне норм)

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