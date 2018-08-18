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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:33
Карем написав: hume написав: airmax78 написав:
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Ну не на Теремках же им жить. И да, советую Уну и вам заглянуть в паркинг любого приличного дома в центре. Увидите много интересного.
Я заехал в оп республика. Народ ходит группами, пришлось 20 минут ждать.
Чтоб долго не рассказывать начну с самого главного
Однух нет, предложили на выбор две в последней очереди со срокоммсдачи через 1,5 лет по цене 1,4 куе метр. То есть квартиры где то по 60куе. Рассрочка возможна только на 1,5 года. Так же предложили купить однуху во второй очереди по 1,5 куе метр, но со стопроцентной оплатой.
Уже ради прикола попросил просчитать маленькую двуху, но с максимальной рассрочкой 5 лет (кредитование), получилось около 85 куе.
Обычные домики, мокрый фасад, лифт отис, где то за окружной, мне даже покпзалось, что Комфорт Таун намного ближе к цивилизации. Будут осваивать около 100 га.естественно с благоустройством все в порядке. В общем как то дорого за окружной, посмотрю центр.
1500 за окружной? они в своем уме?
Не знаю, кто сейчас по такой цене берёт.. По 1000 было недёшево, в самом начале кто-то выхватил по 800, а сейчас действительно дорого.. p.s. Кстати, когда я купил год назад почти по 1000, Макс говорил, что это жесть, как дорого..
Но для той инфраструктуры, которую они создают - это была нормальная цена..
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:49
Жека79 написав: airmax78 написав:
Это похоже на массовое помутнение рассудка.
вот тут полностью согласен.....это просто какая то дичь.....па 1.5 куе за окружной, ждать еще минимум 1.5 а то и все 2 года, потом 3 года слушать перфораторы соседей-а в домах республики их будет слышно очень хорошо, зная из какого уг кан строит средний класс, не исключаю что их будет даже хорошо слышно из соседних домов, стены пеноблок, потолки 2.7 максимум, наклепают курятников столько что будет тесно дышать, вобщем вообще не понимаю кто и о чем думает покупая такое.
Не всё так плохо.. Мой дом, например, всего 8 этажей и до 40 квартир, если не меньше... И когда ты, выйдя за дверь, за полчаса можешь в любой момент добраться в центр - это приятная окраина:)
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:53
Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет?
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:54
investorkiev написав: airmax78 написав:
Предпочитаю обозревать этот район из автомобиля на скорости не менее 60 км/ч по пути в Одессу. Жаль, что там редко так быстро ездить удается.
Побывал как-то в Сонячной браме - а мне понравилось.
Место на 3+, сам комплекс на 4+.
Удивило что вроде закрытая территория, заехать без пропуска нельзя, а вот зайти пешком может кто угодно, видел даже молодеж, обсикающую там один из тупиковых уголков ЖК (их там много). То ли студенты из общаги по-соседству, то ли молодые жильцы.
В принципе, если б я не был киевлянином, то считал бы что это очень крутой комплекс в хорошем месте.
Вопрос - почему в Киеве центр (ну кроме буквально 10 пуповых ЖК) почти не отличается от окраин - что по ценам (разница в 1.5-2 раза), и по аренде - я пока не понимаю.
Есть теория что это - результат опримитивливания экономики, когда средний класс не нужен - есть масса бедных (а-ля кассиры в Эпике, таксисты), и ультрабогатые компрадоры (почитайте в википедии кто это) с шальными деньгами- но они покупают хаты по 300куе, а не арендуют.
ЗЫ: знакомый сказал что пригородные участки и дома - стоят, рынок замер, реальные продажи только уникальных обьектов (типа выход к речке, лесу- обычно такие очень редко продаются вообще), или если обьект с существенным дисконтом.
Рынок сжался как очко на холоде - ровно до пределов географических границ города Киева, за пределами - тишина, пустота, нищета и безнадега.
С каких пор ты стал киянином, лимита донецкая?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Нед 22 вер, 2019 22:59
Alex3 комфорт таун тоже так начинали.....по 5 квартир на этаже. А Сейчас там негде плюнуть.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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