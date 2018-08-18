Додано: Нед 22 вер, 2019 23:30

У республики тупо нет альтернатив, вот и ломят цену. И не смотря на то что гнут - люди пачками это скупают. Там цена на глазах растёт, ещё летом было 1100 в рассрочку и 1300 предлагали за 32 метровую малометражку. Но после того как туда табунами полез народ в сентябре они моментально взвинтили цены.

И пока есть спрос - они будут эту цену гнуть и выше.

А альтернатив ей физически не будет - это санаторий в 500 метрах от метро и рядом с огромным ТРЦ, по сути это формат загородной жизни в пешей доступности от города. Такое не предложит больше никто и нигде.

Варшавский при условии достройки метро будет просто лайт Позняками без мусорки рядом.

Хотя в гривнах на самом деле 1400 это 34400, в то время как мне в ноябре при курсе 28 предлагали по 30к примерно. Я тогда посчитал что дорого, а теперь во думаю что лох что не взял.

Сейчас в октябре пойдёт лакиленд в продажу, девочки в Лавине сейчас обещают что от 20к цена будет, у этого комплекса есть шансы пойти по пути респы, но отсутствие метро в пешей доступности все же не даст возможности настолько взлететь цене.