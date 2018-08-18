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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1793179417951796

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 234
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
75
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 234
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 23:42

  airmax78 написав:Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет?

А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили.
dir
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:00

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Сейчас другое время. Другой рынок. И добровольно селиться в ипенях, при этом платя всего на 300-400 баксов за метр меньше чем в центре - ну это какая-то глупость.



Вы просто зацыклены на центре, а у людей другие приоритеты в жызни.

Магазины в центре дорогие, услуги ваще космомс, парковать авто дорого.

В современный стиль жизни среднего манюпаса центр не вписывается аж никак. Так зачем платить больше на каждом шагу ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:10

  Жека79 написав:Alex3 комфорт таун тоже так начинали.....по 5 квартир на этаже. А Сейчас там негде плюнуть.

Возможно, дальше что-то поменяется, но пока домики все одинаковые.. Комфорт таун гораздо хуже расположен.. Там до метро минут 25 пешком, если не ошибаюсь..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:12

Поменяется, следующие дома Республики будут уже прямоугольные. Но этажность сохранится.
Santehnik
 
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  #<1 ... 1793179417951796
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