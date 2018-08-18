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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2019 23:42
airmax78 написав:
Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет?
А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 00:00
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.
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Сейчас другое время. Другой рынок. И добровольно селиться в ипенях, при этом платя всего на 300-400 баксов за метр меньше чем в центре - ну это какая-то глупость.
Вы просто зацыклены на центре, а у людей другие приоритеты в жызни.
Магазины в центре дорогие, услуги ваще космомс, парковать авто дорого.
В современный стиль жизни среднего манюпаса центр не вписывается аж никак. Так зачем платить больше на каждом шагу ?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 00:10
Жека79 написав:Alex3
комфорт таун тоже так начинали.....по 5 квартир на этаже. А Сейчас там негде плюнуть.
Возможно, дальше что-то поменяется, но пока домики все одинаковые.. Комфорт таун гораздо хуже расположен.. Там до метро минут 25 пешком, если не ошибаюсь..
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Додано: Пон 23 вер, 2019 00:12
Поменяется, следующие дома Республики будут уже прямоугольные. Но этажность сохранится.
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