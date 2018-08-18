Додано: Пон 23 вер, 2019 05:44

Alex3 написав: Макс, я про Республику Брама возле метро Виставковий центр, Республика возле метро Теремки.. От Республики до Олимпийской - полчаса, включая путь до метро.. Удивительно, что для вас это открытие:) Макс, я про РеспубликуБрама возле метро Виставковий центр, Республика возле метро Теремки.. От Республики до Олимпийской - полчаса, включая путь до метро.. Удивительно, что для вас это открытие:)

Я же говорил, что путаю Республику, ФТ и Варшавский. Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро. Тем более за такие деньги. Вот скажите, как можно было всерьез интересоваться Р,ФТ,В по +/- тысяче баксов год назад, если за эти же или меньшие деньги продавались Рыбальский, Миракс, Манхеттен, а чуть раньше - Кардинал. И как можно интересоваться ими при сегодняшних ценах? Я не понимаю.