|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:00
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
airmax78 написав:Я спецом утрирую. Но Теремки - это реальная окраина. Граница города.
Для нормального спеца 30 лет, это шикарный район с хорошими квартирами. Я в 30 на ПОХе жил и радовался.
Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Сейчас другое время. Другой рынок. И добровольно селиться в ипенях, при этом платя всего на 300-400 баксов за метр меньше чем в центре - ну это какая-то глупость.
Вы просто зацыклены на центре, а у людей другие приоритеты в жызни.
Магазины в центре дорогие, услуги ваще космомс, парковать авто дорого.
В современный стиль жизни среднего манюпаса центр не вписывается аж никак. Так зачем платить больше на каждом шагу ?
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:10
Жека79 написав:Alex3
комфорт таун тоже так начинали.....по 5 квартир на этаже. А Сейчас там негде плюнуть.
Возможно, дальше что-то поменяется, но пока домики все одинаковые.. Комфорт таун гораздо хуже расположен.. Там до метро минут 25 пешком, если не ошибаюсь..
-
Alex3
-
-
- Повідомлень: 366
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:12
Поменяется, следующие дома Республики будут уже прямоугольные. Но этажность сохранится.
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 05:29
dir написав: airmax78 написав:
Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет?
А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили.
Район сплошных кладбищ, психбольниц и тюрем + немного дач. Да, наверное это часть исторического центра.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31677
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2019 05:37
Alex6 написав:
Вы просто зацыклены на центре, а у людей другие приоритеты в жызни.
Магазины в центре дорогие, услуги ваще космомс, парковать авто дорого.
В современный стиль жизни среднего манюпаса центр не вписывается аж никак. Так зачем платить больше на каждом шагу ?
Ну ОК, главное чтобы "манюпасам" нравилось. Знаю, что многие кто в КТ живут - просто счастливы (хотя услуги там - "ваще космос" и магазины не сказать чтобы недорогие. В Республике, уверен, с услугами будет также: кто заплатил по1500 за метр на окраине - может и за детский садик и школу по 15ке в месяц платить). А Республика и посимпатичнее и ближе к метро и, все-таки, на правом берегу. А что там, кстати, с парковкой?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31677
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2019 05:44
Alex3 написав:
Макс, я про Республику
Брама возле метро Виставковий центр, Республика возле метро Теремки.. От Республики до Олимпийской - полчаса, включая путь до метро.. Удивительно, что для вас это открытие:)
Я же говорил, что путаю Республику, ФТ и Варшавский. Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро. Тем более за такие деньги. Вот скажите, как можно было всерьез интересоваться Р,ФТ,В по +/- тысяче баксов год назад, если за эти же или меньшие деньги продавались Рыбальский, Миракс, Манхеттен, а чуть раньше - Кардинал. И как можно интересоваться ими при сегодняшних ценах? Я не понимаю.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31677
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:58
Всіх з новим тижнем болі.
У кого від печії ляжки, у кого від підриву дупи, але ніхто не залишається осторонь.
Скоро зима.
Брать нельзя продавать:-)
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14720
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1924 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 07:00
А чем интересоваться? У меня ща заключён договор по В+, 19.4к грн за квадрат в 43 метровой однухе. Его еще можно стопнуть но я не вижу в этом смысла.
Валюты я сдал всего 3500 баксов, остальное в грн у меня, тоесть ревал повлиял слабо.
Теперь вопрос - куда идти на эти же деньги? В свитлопарк? Или в Диброву с кучей риска?
-
Santehnik
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 17.05.12
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 вер, 2019 07:29
Santehnik написав:
А чем интересоваться? У меня ща заключён договор по В+, 19.4к грн за квадрат в 43 метровой однухе. Его еще можно стопнуть но я не вижу в этом смысла.
Валюты я сдал всего 3500 баксов, остальное в грн у меня, тоесть ревал повлиял слабо.
Теперь вопрос - куда идти на эти же деньги? В свитлопарк? Или в Диброву с кучей риска?
Не знаю что сейчас делать. Все в тумане. Надо спросить у Трибеки.
#Лендлорды_визионеры
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 31677
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 813 раз.
- Подякували: 3676 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 23 вер, 2019 07:34
airmax78 написав: Alex3 написав:
Макс, я про Республику
Брама возле метро Виставковий центр, Республика возле метро Теремки.. От Республики до Олимпийской - полчаса, включая путь до метро.. Удивительно, что для вас это открытие:)
Я же говорил, что путаю Республику, ФТ и Варшавский. Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро. Тем более за такие деньги. Вот скажите, как можно было всерьез интересоваться Р,ФТ,В по +/- тысяче баксов год назад, если за эти же или меньшие деньги продавались Рыбальский, Миракс, Манхеттен, а чуть раньше - Кардинал. И как можно интересоваться ими при сегодняшних ценах? Я не понимаю.
Не валите все в кучу.
Объекты КАН - это вообще отдельная история.
Варшавский год назад был по 750, кто влез не прогадал
Рыбальский и Миракс - специфичные объекты, Миракс не для жизни
Манхеттен - не плохо но не для семьи с детьми
Кардинал - тут каюсь, переоценил риски и не влез туда, до сих пор жалею, как впрочем и про Чикагу
-
Alex6
-
-
- Повідомлень: 624
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16363
|2582229
|
Пон 23 вер, 2019 07:58
dir
|
|8
|7657
|
|
|455
|183467
|
|