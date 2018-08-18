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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:00
Alex6 написав:
Не валите все в кучу.
Объекты КАН - это вообще отдельная история.
Варшавский год назад был по 750, кто влез не прогадал
Рыбальский и Миракс - специфичные объекты, Миракс не для жизни
Манхеттен - не плохо но не для семьи с детьми
Кардинал - тут каюсь, переоценил риски и не влез туда, до сих пор жалею, как впрочем и про Чикагу
Я не спорю что в Кардинале можно было поднять денег.Просто рассказываю одну деталь. Общался с дизайнером, она работает в Кардинале сейчас.Говорит там блоки кондиционеров на балконах не разрешают устанавливать, только можно ставить в бездымной шахте, квартиры которые близко к шахте еще ничего, а вот для той трешки в которой она дизайн делает нужно до 30 метров канала вести, отсюда получается что должны быть мощная система в итоге на трешку вся система кондиционирования почти под десятку зелени , если по-скромному около 8 куе
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 23 вер, 2019 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:11
zzzzzz написав: Alex6 написав:
Не валите все в кучу.
Объекты КАН - это вообще отдельная история.
Варшавский год назад был по 750, кто влез не прогадал
Рыбальский и Миракс - специфичные объекты, Миракс не для жизни
Манхеттен - не плохо но не для семьи с детьми
Кардинал - тут каюсь, переоценил риски и не влез туда, до сих пор жалею, как впрочем и про Чикагу
Я не спорю что Кардинале можно было поднять денег.Просто расказываю одну деталь. Общался с дизайнером, она работает в Кардинале сейчас.Говорит там блоки кондиионеров на балконах не разрешают устанавливать, только можно ставить в бездымной шахте, квартиры которые близко к шахте еще ничего, а вот для той трешки в которой она дизайн делает нужно до 30 метров канала вести, отсюда получается что должны быть мощная система в итоге на трешку вся система кондиионирования почти под десятку зелени , если по-скромному около 8 куе
Бу-га-га!!! А в Ричмонде было запрещено стеклить балконы и кондеры вывешивать на фасад. Штраф 500 тыс.грн. Пойдите посмотрите как выполняется. Посмотрим на Кардинал через годик-полтора.
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