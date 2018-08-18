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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1794179517961797

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:00

  Alex6 написав:Не валите все в кучу.
Объекты КАН - это вообще отдельная история.
Варшавский год назад был по 750, кто влез не прогадал
Рыбальский и Миракс - специфичные объекты, Миракс не для жизни
Манхеттен - не плохо но не для семьи с детьми

Кардинал - тут каюсь, переоценил риски и не влез туда, до сих пор жалею, как впрочем и про Чикагу :mrgreen:


Я не спорю что в Кардинале можно было поднять денег.Просто рассказываю одну деталь. Общался с дизайнером, она работает в Кардинале сейчас.Говорит там блоки кондиционеров на балконах не разрешают устанавливать, только можно ставить в бездымной шахте, квартиры которые близко к шахте еще ничего, а вот для той трешки в которой она дизайн делает нужно до 30 метров канала вести, отсюда получается что должны быть мощная система в итоге на трешку вся система кондиционирования почти под десятку зелени , если по-скромному около 8 куе
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 23 вер, 2019 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:11

  zzzzzz написав:
  Alex6 написав:Не валите все в кучу.
Объекты КАН - это вообще отдельная история.
Варшавский год назад был по 750, кто влез не прогадал
Рыбальский и Миракс - специфичные объекты, Миракс не для жизни
Манхеттен - не плохо но не для семьи с детьми

Кардинал - тут каюсь, переоценил риски и не влез туда, до сих пор жалею, как впрочем и про Чикагу :mrgreen:


Я не спорю что Кардинале можно было поднять денег.Просто расказываю одну деталь. Общался с дизайнером, она работает в Кардинале сейчас.Говорит там блоки кондиионеров на балконах не разрешают устанавливать, только можно ставить в бездымной шахте, квартиры которые близко к шахте еще ничего, а вот для той трешки в которой она дизайн делает нужно до 30 метров канала вести, отсюда получается что должны быть мощная система в итоге на трешку вся система кондиионирования почти под десятку зелени , если по-скромному около 8 куе

Бу-га-га!!! А в Ричмонде было запрещено стеклить балконы и кондеры вывешивать на фасад. Штраф 500 тыс.грн. Пойдите посмотрите как выполняется. Посмотрим на Кардинал через годик-полтора.
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