Додано: Пон 23 вер, 2019 08:35

airmax78 написав: dir написав: airmax78 написав: Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет? Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет?

А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили. А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили.

Район сплошных кладбищ, психбольниц и тюрем + немного дач. Да, наверное это часть исторического центра. Район сплошных кладбищ, психбольниц и тюрем + немного дач. Да, наверное это часть исторического центра.

Кладбища: Зверинецкое и Байковое, кладбище в районе Пейзажной аллеи, Парка Славы, Лавры в районах в ту сторону, которая для вас центр. Тогда Центр Киева вообще сплошное кладбище. Так исторически сложилось во всех крупных и не очень городах ЕвропыПсихбольницы: Та, что возле Кирилловской церкви так то между Сырцом и Куренёвкой, где ж вы там Лукьяновку узрели.Тюрьмы: единственная, что на Лукьяновке из тюрем,одно- Лукьяновское сизо, остальные в районе метро Арсенальной и улицы ГлубочицкойО дачах: кусочек частного сектора вверх по Татарке к улице Отто Шмидта и в районе Мечети-так то не дачи.Лукьяновский рынок, Дом культуры трамвайщиков, бывшее трамвайное депо, кинотеатр "Киевская Русь" вот это знаковые символы Лукьяновки.