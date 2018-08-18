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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:11
zzzzzz написав: Alex6 написав:
Не валите все в кучу.
Объекты КАН - это вообще отдельная история.
Варшавский год назад был по 750, кто влез не прогадал
Рыбальский и Миракс - специфичные объекты, Миракс не для жизни
Манхеттен - не плохо но не для семьи с детьми
Кардинал - тут каюсь, переоценил риски и не влез туда, до сих пор жалею, как впрочем и про Чикагу
Я не спорю что Кардинале можно было поднять денег.Просто расказываю одну деталь. Общался с дизайнером, она работает в Кардинале сейчас.Говорит там блоки кондиионеров на балконах не разрешают устанавливать, только можно ставить в бездымной шахте, квартиры которые близко к шахте еще ничего, а вот для той трешки в которой она дизайн делает нужно до 30 метров канала вести, отсюда получается что должны быть мощная система в итоге на трешку вся система кондиионирования почти под десятку зелени , если по-скромному около 8 куе
Бу-га-га!!! А в Ричмонде было запрещено стеклить балконы и кондеры вывешивать на фасад. Штраф 500 тыс.грн. Пойдите посмотрите как выполняется. Посмотрим на Кардинал через годик-полтора.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:15
airmax78
Ну дизайнер человек подневольный, где скажут вешать там и повесят. А вообще конечно это жесть что делают с фасадами вильни люды. Тут я тебя Макс поддерживаю.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:24
airmax78 написав:
Поражают эти бомж-ремонты
больше подходящие Круше или Эврике.
Жесть , в Днепре такое редко встретиш в экономновострое а тут центр , элит
.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:26
можно уточнить, когда ФК стал єлитом?
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Карем
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:35
airmax78 написав: dir написав: airmax78 написав:
Ну какие полчаса? Полчаса я с Лукьяновки в центр добираюсь. И то не всегда удачно. У нас еще нет подземных туннелей Маска. Но если нравится жить за Окружной - то почему нет?
А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили.
Район сплошных кладбищ, психбольниц и тюрем + немного дач. Да, наверное это часть исторического центра.
Кладбища: Зверинецкое и Байковое, кладбище в районе Пейзажной аллеи, Парка Славы, Лавры в районах в ту сторону, которая для вас центр. Тогда Центр Киева вообще сплошное кладбище. Так исторически сложилось во всех крупных и не очень городах Европы
Психбольницы: Та, что возле Кирилловской церкви так то между Сырцом и Куренёвкой, где ж вы там Лукьяновку узрели.
Тюрьмы: единственная, что на Лукьяновке из тюрем,одно- Лукьяновское сизо, остальные в районе метро Арсенальной и улицы Глубочицкой
О дачах: кусочек частного сектора вверх по Татарке к улице Отто Шмидта и в районе Мечети-так то не дачи.
Лукьяновский рынок, Дом культуры трамвайщиков, бывшее трамвайное депо, кинотеатр "Киевская Русь" вот это знаковые символы Лукьяновки.
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dir
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:56
dir написав: airmax78 написав: dir написав:
А киевляне то сдуру считали Лукьяновку частью исторического центра Киева. Спасибо, что нас образумили.
Район сплошных кладбищ, психбольниц и тюрем + немного дач. Да, наверное это часть исторического центра.
Кладбища: Зверинецкое и Байковое, кладбище в районе Пейзажной аллеи, Парка Славы, Лавры в районах в ту сторону, которая для вас центр. Тогда Центр Киева вообще сплошное кладбище. Так исторически сложилось во всех крупных и не очень городах Европы
Психбольницы: Та, что возле Кирилловской церкви так то между Сырцом и Куренёвкой, где ж вы там Лукьяновку узрели.
Тюрьмы: единственная, что на Лукьяновке из тюрем,одно- Лукьяновское сизо, остальные в районе метро Арсенальной и улицы Глубочицкой
О дачах: кусочек частного сектора вверх по Татарке к улице Отто Шмидта и в районе Мечети-так то не дачи.
Лукьяновский рынок, Дом культуры трамвайщиков, бывшее трамвайное депо, кинотеатр "Киевская Русь" вот это знаковые символы Лукьяновки.
Ну вот вы сами подумайте: откуда в историческом центре могло появиться трамвайное депо? Обслуживать трамваи идущие из исторического центра в исторический центр?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:04
Карем написав:
можно уточнить, когда ФК стал єлитом?
ну это, конечно, не элит. Теперь даже не бизнес. Но продают то его по вполне серьзной цене. Удивлен, честно говоря. Хотя, судя по тому, во что превратили дома, контингент там подобрался мрачный.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:17
airmax78 Там же где и бывшее трамвайное депо в районе Центрального стадиона.По ул. Горького, а ткже бывшее депо на бывшей Красноармейской(продолжение Крещатика) в районе Дома Музыки. Трамваи в Киеве изначально по центру бегали.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:43
airmax78 написав: Alex3 написав:
Макс, я про Республику
Брама возле метро Виставковий центр, Республика возле метро Теремки.. От Республики до Олимпийской - полчаса, включая путь до метро.. Удивительно, что для вас это открытие:)
Я же говорил, что путаю Республику, ФТ и Варшавский. Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро. Тем более за такие деньги. Вот скажите, как можно было всерьез интересоваться Р,ФТ,В по +/- тысяче баксов год назад, если за эти же или меньшие деньги продавались Рыбальский, Миракс, Манхеттен, а чуть раньше - Кардинал. И как можно интересоваться ими при сегодняшних ценах? Я не понимаю.
Макс, шо такое Рыбальский? 40 минут пешком до метро? вы серьёзно? как по мне, то это как раз и есть самая настоящая задница по расположению.. и что вы там за тридцатку могли купить год назад?
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Alex3
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