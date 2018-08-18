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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1796179717981799>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:05

ЖК Турбиен , окружной суд отменил припис ДАБИ который запрещал вести стройку.
Школы никто строить не будет, запрет в высотность 72 метра тоже похерили.
Согласно строительным документам высотность будет 99 метров.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:13

  Alex3 написав:
  airmax78 написав:
  Alex3 написав: Макс, я про Республику :D Брама возле метро Виставковий центр, Республика возле метро Теремки.. От Республики до Олимпийской - полчаса, включая путь до метро.. Удивительно, что для вас это открытие:)

Я же говорил, что путаю Республику, ФТ и Варшавский. Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро. Тем более за такие деньги. Вот скажите, как можно было всерьез интересоваться Р,ФТ,В по +/- тысяче баксов год назад, если за эти же или меньшие деньги продавались Рыбальский, Миракс, Манхеттен, а чуть раньше - Кардинал. И как можно интересоваться ими при сегодняшних ценах? Я не понимаю.

Макс, шо такое Рыбальский? 40 минут пешком до метро? вы серьёзно? как по мне, то это как раз и есть самая настоящая задница по расположению.. и что вы там за тридцатку могли купить год назад? p.s. Ха, прикол, посмотрел на карте, до Олимпийской, что от Республики, что от Рыбальского даже на машине примерно одинаково - 20-25 минут.. no comments..

А что, Олимпийская - это самый центр? Центр, условно, это Майдан Независимости (хотя тоже вопрос спорный). Вот до него и считайте. От Рыбальского - 3 с небольшим км. На Рыбальском рано или поздно будет станция метро. А Республика как была на окружной - так и останется.
P.S. У КГС по 27К грн.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 23 вер, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:15

  Vadim V написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:ФК -1 начал сыпаться по ценам.

Начали появляться предложения по аренде типа этого:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-kvar ... FiM6K.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kvartir ... FsexN.html

https://www.olx.ua/obyavlenie/frantsuzs ... FvaFY.html - особенно эту зацените.

Поражают эти бомж-ремонты больше подходящие Круше или Эврике.

Жесть , в Днепре такое редко встретиш в экономновострое а тут центр , элит :shock: .
Делать дорогие ремонты под сдачу нерентабельно. Да и дёшево понятие относительное. Сделать дорогой ремонт под сдачу , а потом только его мучительно года 2 отбивать на аренде. Вы бы на такое согласились? Чего ж вы людей, которые сумели заработать, скопить, дождаться сдачи, освоить новострой, глупее себя считаете? Будете в своём ремонт делать посмотрим, что вы "запоёте"? В конце концов нашли хорошую цену-радуйтесь, бога не гневите. Живите на здоровье. В аренде цена важна, но не самый главный фактор. Главное непрерывность сдачи и правильно подобранный арендатор. Невысокая цена обеспечивает хороший кастинг арендаторов и отсутствие простоев. И арендатору по цене хорошо и всё , что нужно в квартире есть.
Востаннє редагувалось dir в Пон 23 вер, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:18

  dir написав:airmax78 Там же где и бывшее трамвайное депо в районе Центрального стадиона.По ул. Горького, а также бывшее депо на бывшей Красноармейской(продолжение Крещатика) в районе Дома Музыки. Трамваи в Киеве изначально по центру бегали.

Так это все старинные окраины. Берете карту начала 20-го века и там четко указано: что есть центр.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется я неплохой "загоняла", в Медовом остались 1к только на 2-х этажах, вот как нужно продавать)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:20

  Оранжевый-хит сезона написав:Мне кажется я неплохой "загоняла", в Медовом остались 1к только на 2-х этажах, вот как нужно продавать)

Отличная работа! Но вам-то забронировали однушку видовую на октябрь?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:20

Шутку прочитал насчет ремонтов :mrgreen:

В ходе ремонта выяснилось что все стены в квартире несущие. Несущие боль,страдания и финансовые потери :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 23 вер, 2019 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:25

Галактика сегодня поступил в продажу новый дом Феникс - самый плохой по расположению из всех, с видом на жд и паркинг = 966,6 грн на низких этажах за 44 метра, тоесть 22к за квадрат что сейчас равно 900 баксам.
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 23 вер, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:26

  airmax78 написав:
  dir написав:airmax78 Там же где и бывшее трамвайное депо в районе Центрального стадиона.По ул. Горького, а также бывшее депо на бывшей Красноармейской(продолжение Крещатика) в районе Дома Музыки. Трамваи в Киеве изначально по центру бегали.

Так это все старинные окраины. Берете карту начала 20-го века и там четко указано: что есть центр.
Эка хватили. Да неподалёку от Оперного театра на Фундуклеевской городская помойка была. Также как и на пл. Леси Украинки.Львовская площадь(Лядские ворота)-чем не окраина. Исторический горизонт заглядывания должен иметь разумный предел. Так скоро и пл. Победы центром не будет исходя из таких рассуждений. Бессарабка была ремесленной слободкой. Там Голда Мейер выросла в семье ремесленника, прибывшего в Киев по лимиту из-за черты оседлости.Так что теперь делать-не исторический центр!?В парке Шевченко напротив красного корпуса Унмверситета имени Шевченко коров пасли в начале 20-го века. И что? На Печерских липках в районе Администрации(пардон офиса) Президента скотные дворы держали.И?
Востаннє редагувалось dir в Пон 23 вер, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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