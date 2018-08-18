Додано: Пон 23 вер, 2019 10:15

Vadim V написав: airmax78 написав: investorkiev написав: ФК -1 начал сыпаться по ценам.



Начали появляться предложения по аренде типа этого:

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-kvar ... FiM6K.html



https://www.olx.ua/obyavlenie/1-kvartir ... FsexN.html



https://www.olx.ua/obyavlenie/frantsuzs ... FvaFY.html - особенно эту зацените.

ФК -1 начал сыпаться по ценам.Начали появляться предложения по аренде типа этого:- особенно эту зацените.

Поражают эти бомж-ремонты больше подходящие Круше или Эврике. Поражают этибольше подходящие Круше или Эврике.

Жесть , в Днепре такое редко встретиш в экономновострое а тут центр , элит . Жесть , в Днепре такое редко встретиш в экономновострое а тут центр , элит

Делать дорогие ремонты под сдачу нерентабельно. Да и дёшево понятие относительное. Сделать дорогой ремонт под сдачу , а потом только его мучительно года 2 отбивать на аренде. Вы бы на такое согласились? Чего ж вы людей, которые сумели заработать, скопить, дождаться сдачи, освоить новострой, глупее себя считаете? Будете в своём ремонт делать посмотрим, что вы "запоёте"? В конце концов нашли хорошую цену-радуйтесь, бога не гневите. Живите на здоровье. В аренде цена важна, но не самый главный фактор. Главное непрерывность сдачи и правильно подобранный арендатор. Невысокая цена обеспечивает хороший кастинг арендаторов и отсутствие простоев. И арендатору по цене хорошо и всё , что нужно в квартире есть.