ЖК Турбиен , окружной суд отменил припис ДАБИ который запрещал вести стройку.
Школы никто строить не будет, запрет в высотность 72 метра тоже похерили.
Согласно строительным документам высотность будет 99 метров.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:05
ЖК Турбиен , окружной суд отменил припис ДАБИ который запрещал вести стройку.
Школы никто строить не будет, запрет в высотность 72 метра тоже похерили.
Согласно строительным документам высотность будет 99 метров.
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:13
А что, Олимпийская - это самый центр? Центр, условно, это Майдан Независимости (хотя тоже вопрос спорный). Вот до него и считайте. От Рыбальского - 3 с небольшим км. На Рыбальском рано или поздно будет станция метро. А Республика как была на окружной - так и останется.
P.S. У КГС по 27К грн.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 23 вер, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:15
Делать дорогие ремонты под сдачу нерентабельно. Да и дёшево понятие относительное. Сделать дорогой ремонт под сдачу , а потом только его мучительно года 2 отбивать на аренде. Вы бы на такое согласились? Чего ж вы людей, которые сумели заработать, скопить, дождаться сдачи, освоить новострой, глупее себя считаете? Будете в своём ремонт делать посмотрим, что вы "запоёте"? В конце концов нашли хорошую цену-радуйтесь, бога не гневите. Живите на здоровье. В аренде цена важна, но не самый главный фактор. Главное непрерывность сдачи и правильно подобранный арендатор. Невысокая цена обеспечивает хороший кастинг арендаторов и отсутствие простоев. И арендатору по цене хорошо и всё , что нужно в квартире есть.
Востаннє редагувалось dir в Пон 23 вер, 2019 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:18
Так это все старинные окраины. Берете карту начала 20-го века и там четко указано: что есть центр.
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне кажется я неплохой "загоняла", в Медовом остались 1к только на 2-х этажах, вот как нужно продавать)
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:20
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:20
Шутку прочитал насчет ремонтов
В ходе ремонта выяснилось что все стены в квартире несущие. Несущие боль,страдания и финансовые потери
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Пон 23 вер, 2019 10:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:25
Галактика сегодня поступил в продажу новый дом Феникс - самый плохой по расположению из всех, с видом на жд и паркинг = 966,6 грн на низких этажах за 44 метра, тоесть 22к за квадрат что сейчас равно 900 баксам.
Востаннє редагувалось Santehnik в Пон 23 вер, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:26
Эка хватили. Да неподалёку от Оперного театра на Фундуклеевской городская помойка была. Также как и на пл. Леси Украинки.Львовская площадь(Лядские ворота)-чем не окраина. Исторический горизонт заглядывания должен иметь разумный предел. Так скоро и пл. Победы центром не будет исходя из таких рассуждений. Бессарабка была ремесленной слободкой. Там Голда Мейер выросла в семье ремесленника, прибывшего в Киев по лимиту из-за черты оседлости.Так что теперь делать-не исторический центр!?В парке Шевченко напротив красного корпуса Унмверситета имени Шевченко коров пасли в начале 20-го века. И что? На Печерских липках в районе Администрации(пардон офиса) Президента скотные дворы держали.И?
Востаннє редагувалось dir в Пон 23 вер, 2019 10:36, всього редагувалось 1 раз.
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