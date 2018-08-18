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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:34
dir написав: Vadim V написав: airmax78 написав:
Поражают эти бомж-ремонты
больше подходящие Круше или Эврике.
Жесть , в Днепре такое редко встретиш в экономновострое а тут центр , элит
.
Делать дорогие ремонты под сдачу нерентабельно. Да и дёшево понятие относительное.
Сделать дорогой ремонт под сдачу , а потом только его мучительно года 2 отбивать на аренде. Вы бы на такое согласились?
15000 грн. , по первой ссылке, за такой санузел за такую меблировку и кухню, даже на кафельщике для рабочей стенки сэкономили
, это по вашему как назвать?
dir написав:
Чего ж вы людей, которые сумели заработать, скопить, дождаться сдачи, освоить новострой, глупее себя считаете? Будете в своём ремонт делать посмотрим, что вы "запоёте"
?
Заработал , скопил , купил воздух на свой страх и риск , дождался ,сделал, сдаю.
п.с. С чего вы взяли что я кого то считаю глупее?
Востаннє редагувалось Vadim V
в Пон 23 вер, 2019 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:39
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Мне кажется я неплохой "загоняла", в Медовом остались 1к только на 2-х этажах, вот как нужно продавать)
Отличная работа! Но вам-то забронировали однушку видовую на октябрь?
неа, послали на йух... предложили 2 этаж(
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:43
dir написав: airmax78 написав: dir написав:airmax78
Там же где и бывшее трамвайное депо в районе Центрального стадиона.По ул. Горького, а также бывшее депо на бывшей Красноармейской(продолжение Крещатика) в районе Дома Музыки. Трамваи в Киеве изначально по центру бегали.
Так это все старинные окраины. Берете карту начала 20-го века и там четко указано: что есть центр.
Эка хватили. Да неподалёку от Оперного театра на Фундуклеевской городская помойка была. Также как и на пл. Леси Украинки.Львовская площадь(Лядские ворота)-чем не окраина. Исторический горизонт заглядывания должен иметь разумный предел. Так скоро и пл. Победы центром не будет исходя из таких рассуждений. Бессарабка была ремесленной слободкой. Там Голда Мейер выросла в семье ремесленника, прибывшего в Киев по лимиту из-за черты оседлости.Так что теперь делать-не исторический центр!?В парке Шевченко напротив красного корпуса Унмверситета имени Шевченко коров пасли в начале 20-го века. И что? На Печерских липках в районе Администрации(пардон офиса) Президента скотные дворы держали.И?
Хороший экскурс в историю. Но я примитивен. Мне история не интересна. Я по факту смотрю: есть концентрация старинных домов - исторический центр. Нет - не исторический центр. Все просто. На Лукьяновке осталось 3.5 старинных дома. Поэтому, к сожалению, это окраина. Хотя и неплохая. Печерск вдоль бульвара ЛУ и Южный Печерск - туда же.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:46
airmax78 написав: airmax78 написав: Alex3 написав:
Я же говорил, что путаю Республику, ФТ и Варшавский. Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро. Тем более за такие деньги. Вот скажите, как можно было всерьез интересоваться Р,ФТ,В по +/- тысяче баксов год назад, если за эти же или меньшие деньги продавались Рыбальский, Миракс, Манхеттен, а чуть раньше - Кардинал. И как можно интересоваться ими при сегодняшних ценах? Я не понимаю.
Макс, шо такое Рыбальский? 40 минут пешком до метро? вы серьёзно? как по мне, то это как раз и есть самая настоящая задница по расположению.. и что вы там за тридцатку могли купить год назад? p.s. Ха, прикол, посмотрел на карте, до Олимпийской, что от Республики, что от Рыбальского даже на машине примерно одинаково - 20-25 минут.. no comments..
А что, Олимпийская - это самый центр? Центр, условно, это Майдан Независимости (хотя тоже вопрос спорный). Вот до него и считайте. От Рыбальского - 3 с небольшим км. На Рыбальском рано или поздно будет станция метро. А Республика как была на окружной - так и останется.
P.S. У КГС по 27К грн.
Конечно, центр, вы же Тетрис центром считаете:) Вообще, строго говоря, обсуждение можно прекратить на факте, что от Рыбальского пешком 40 минут до метро, а от Республики - 7 минут.. Уж извините, Макс, но после этой информации для любого адекватного человека всё сразу становится понятно.. И вы только что писали, что "Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро." И тут же пишете: "На Рыбальском рано или поздно будет станция метро." Ну вот как это назвать? Никогда не интересовался, и вот опять
p.s. Тридцатку я имел ввиду всю квартиру в долларах, а не цену за метр в гривнах:)
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:50
Оранжевый-хит сезона написав:
неа, послали на йух... предложили 2 этаж(
А не нужно чехлиться) я уже не один хороший вариант так проморгал.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:55
Vadim VТогда всё в порядке раз глупее не считаете. Каков поп таков и приход.Другими словами ремонт соответствует ценовым ожиданиям арендаторов на данном отрезке времени.Кстати. Попросил проверить. Говорят риэлторская замануха, которых процентов 70 в объявлениях. Фальстарт.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 10:56
Alex3 написав: airmax78 написав:
А что, Олимпийская - это самый центр? Центр, условно, это Майдан Независимости (хотя тоже вопрос спорный). Вот до него и считайте. От Рыбальского - 3 с небольшим км. На Рыбальском рано или поздно будет станция метро. А Республика как была на окружной - так и останется.
P.S. У КГС по 27К грн.
Конечно, центр, вы же Тетрис центром считаете:) Вообще, строго говоря, обсуждение можно прекратить на факте, что от Рыбальского пешком 40 минут до метро, а от Республики - 7 минут.. Уж извините, Макс, но после этой информации для любого адекватного человека всё сразу становится понятно.. И вы только что писали, что "Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро." И тут же пишете: "На Рыбальском рано или поздно будет станция метро." Ну вот как это назвать? Никогда не интересовался, и вот опять
p.s. Тридцатку я имел ввиду всю квартиру в долларах, а не цену за метр в гривнах:)
Тетрис близко к центру - это бесспорно. На Рыбальском нет метро, но когда появится - это будет НЕ КОНЕЧНАЯ станция. С Рыбальского пешком за 20 минут можно дойти до Подола. Пешком. За 20 минут. Из Республики за 20 минут можно дойти до n-го км Окружной дороги. Почувствуйте разницу. Из окон Рыбальского хорошо видна Андреевская церковь. Из окон Республики хорошо видны соседние 9-этажки.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 11:04
airmax78 Судя по вашей логике Куренёвка, ул. Фрунзе(была раньше с переходом в Вышгородскую) с обилием старых домов и есть исторический центр. Ну а что касается Лукьяновки, далеко ходить не надо . Загляните на Дмитриевскую (простирается к Лукьяновскому рынку),Тургеневскую(в ста метрах от кинотеатра Киевская Русь) по домам на которых водят экскурсии. По уцелевшим домам. Ибо настолько древние(ДРЕВНИЕ!), что многие не уцелели, но на ветке коренных киевлян все изображения сохранились.На Коперника загляните. Вы видимо из новообращённых киевлян.Неофит (выражаясь церковным языком).
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Додано: Пон 23 вер, 2019 11:07
Лютеранская 14в, linden residence.
Кто в курсе шо по чем и когда?
И когда начнется обвал нереальных цен на Лютеранской?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 11:10
airmax78 написав: Alex3 написав: airmax78 написав:
А что, Олимпийская - это самый центр? Центр, условно, это Майдан Независимости (хотя тоже вопрос спорный). Вот до него и считайте. От Рыбальского - 3 с небольшим км. На Рыбальском рано или поздно будет станция метро. А Республика как была на окружной - так и останется.
P.S. У КГС по 27К грн.
Конечно, центр, вы же Тетрис центром считаете:) Вообще, строго говоря, обсуждение можно прекратить на факте, что от Рыбальского пешком 40 минут до метро, а от Республики - 7 минут.. Уж извините, Макс, но после этой информации для любого адекватного человека всё сразу становится понятно.. И вы только что писали, что "Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро." И тут же пишете: "На Рыбальском рано или поздно будет станция метро." Ну вот как это назвать? Никогда не интересовался, и вот опять
p.s. Тридцатку я имел ввиду всю квартиру в долларах, а не цену за метр в гривнах:)
Тетрис близко к центру - это бесспорно. На Рыбальском нет метро, но когда появится - это будет НЕ КОНЕЧНАЯ станция. С Рыбальского пешком за 20 минут можно дойти до Подола. Пешком. За 20 минут. Из Республики за 20 минут можно дойти до n-го км Окружной дороги. Почувствуйте разницу. Из окон Рыбальского хорошо видна Андреевская церковь. Из окон Республики хорошо видны соседние 9-этажки.
"Никогда не интересовался комплексами на конечных станциях существующего или еще не построенного метро." Но при этом: "На Рыбальском нет метро, но когда появится - это будет НЕ КОНЕЧНАЯ станция."
Короче, пока из преимуществ Рыбальского - вдоль трассы можно дойти за полчаса до Подола (наверное) и за 40 минут до ближайшего метро.. А от метро Теремки до метро Олимпийская - 18 минут.. или 5 минут до ВДНХ (через год с прямым выходом на вднх из метро). Причём можно спокойно сесть:) Шо тут обсуждать, я не понимаю..
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