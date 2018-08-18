Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Alex3 написав: Короче, пока из преимуществ Рыбальского - вдоль трассы можно дойти за полчаса до Подола (наверное) и за 40 минут до ближайшего метро.. А от метро Теремки до метро Олимпийская - 18 минут.. или 5 минут до ВДНХ (через год с прямым выходом на вднх из метро). Причём можно спокойно сесть:) Шо тут обсуждать, я не понимаю..
Преимущества рыбальского в комплексном освоении всего острова, к сожалению 9 домов с частичной инфраструктурой это просто светлое пятно в огромной промке, со всеми плюшками в виде общаг, работяг, стай дворняг, и как вишенка шум от товарняков, который ходят по часикам. Как оттуда сегодня выбираться хз, но всё в комплексе это конечно же будет круто.
Интересно, что первые очереди республики привлекательней, чем первые файна тауна. То есть дальше и соответсвенно ближе от метро. Если сравнивать республику и файна таун, то окружение файна тауна совсем унылое, хрущи с соответсвующим контингентом, в этом плане в республике получше.
Востаннє редагувалось hume в Пон 23 вер, 2019 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Alex3 написав: Преимущества рыбальского в комплексном освоении всего острова, к сожалению 9 домов с частичной инфраструктурой это просто светлое пятно в огромной промке, со всеми плюшками в виде общаг, работяг, стай дворняг, и как вишенка шум от товарняков, который ходят по часикам. Как оттуда сегодня выбираться хз, но всё в комплексе это конечно же будет круто.
https://www.youtube.com/watch?v=Yp7h-voZ2wA на 13-36 ролика можно рассмотреть близость рыбальского к правому съезду с подольского-воскресенского моста, к мосту вообще, да и просто оценить окружающие пейзажи плюс к мостам шестиполосную трассу с вечными тянучками то в одну, то в другую сторону и стабильно цветущий и воняющий днепр за ней шарман бл
зы: кстати, шо там можно сильно нужного найти на подоле через 20 мин марширования вдоль трассы и через горбатый мост я тож хз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
зы: кстати, шо там можно сильно нужного найти на подоле через 20 мин марширования по набережной и через горбатый мост я тож хз
Тем не менее мне предложили какие то остатки по однухам в следующих очередях по 38 кгрн метр. То есть эирмаксов, которые верят в светлое будущее района и голосуюют грн, хватает.
Но в то же время 1400 уе за метр жилья которое находится за окружной - перебор. По крайней мере с целью аренды так точно, так и не смог предположить цену аренды однухи в республике. А для себя хоть по 2 куе бери, вроде так решили на форуме
hume написав:Тем не менее мне предложили какие то остатки по однухам в следующих очередях по 38 кгрн метр. То есть эирмаксов, которые верят в светлое будущее района и голосуюют грн, хватает.
так вроде ж на форуме уже 100500 раз говорили и то шо застройщик любит приберегать самые сладкие ништячки для продажи по полному прайсу на высоких степенях готовности - не?) все шо говорят в оп по остаткам надо делить на энное количество раз
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
dir написав: На Печерских липках в районе Администрации(пардон офиса) Президента скотные дворы держали.И?
... и все равно лукьяновка - не центр)
Да знаем эти центры для понаехов. Хрещатый Яр да выселки под названием Серебряная миля, Новолуганские(Новопечерские) Липки. В общем я о чём. Нет чётко очерченного центра. Есть исторический центр,есть современная центральная часть города. В том числе Лукьяновка. Там видели красивое старинное здание бывшего клуба трамвайщиков(бывшее здание купеческого собрания)? Вы думаете купцы, в том числе первой и второй гильдии(по вашему современные олигархи типа Ахметовых и Коломойских...)собирались на отшибах, коими были окраины типа улицы и площади Леси Украинки(о Печерском мосте вообще молчу).Этот бывший клуб трамвайщиков примыкает к Лукьяновскому рынку. Кто не видел советую. Такого уже мало осталось.