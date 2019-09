Додано: Пон 23 вер, 2019 11:40

dir написав: На Печерских липках в районе Администрации(пардон офиса) Президента скотные дворы держали.И? На Печерских липках в районе Администрации(пардон офиса) Президента скотные дворы держали.И?



... и все равно лукьяновка - не центр) ... и все равно лукьяновка - не центр)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.