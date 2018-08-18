Индекс деловой активности в секторе производства Германии упал до 41,4 пункта ( уровень 2009 года ) основной экспорт Германии идет в Китай....В Китае накоплены огромные дисбалансы, а китайской статистике никто не верит.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 13:19
Индекс деловой активности в секторе производства Германии упал до 41,4 пункта ( уровень 2009 года ) основной экспорт Германии идет в Китай....В Китае накоплены огромные дисбалансы, а китайской статистике никто не верит.
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:19
И что теперь делать с наличным евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:21
Курс евро/доллар реально все отображает. Что делать сами решайте.
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:25
В сданных домах ничего нет. В домах первой очереди, но с запоздалой сдачей тоже нет. Есть в слудующих очередях, со свайным полем. Первые дома выкуплены. Вот я и говорю, что Эир не одинок в любви к этой местности, будут вместе ходить на подол за 40 минут, ну или к Почайне через электриков и пути
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:26
Ну здрасьте Опций много. Ценные бумаги, депозиты, драгоценные металлы.
Например сегодня цена на палладий обновила исторический рекорд
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
При рекордах надо продавать
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хз де той центр.
Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх.
Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)
Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:46
на саперном поле давно были?)
сходите понюхайте - там сейчас очень сильно пахнет деньгами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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