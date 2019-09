Додано: Пон 23 вер, 2019 13:46

Santehnik написав: Потом жил на Саперном поле, вокруг что на районе каком-то, одни хрущовки/девятиэтажки и частный сектор. Нет ничего напоминающего о центре.

Обе местности входят в определение центральной части Киева)



на саперном поле давно были?)

сходите понюхайте - там сейчас очень сильно пахнет деньгами

