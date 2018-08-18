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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17991800180118021803>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:19

  UA написав:
  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне, очень плохая, некоторые показатели опустились до уровня 2009 года.

Понизят учетною ставку до минус 10%? :mrgreen:
ПС Конец эпохи денег.


Индекс деловой активности в секторе производства Германии упал до 41,4 пункта ( уровень 2009 года ) основной экспорт Германии идет в Китай....В Китае накоплены огромные дисбалансы, а китайской статистике никто не верит.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:19

  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне, очень плохая, некоторые показатели опустились до уровня 2009 года.


И что теперь делать с наличным евро?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:21

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне, очень плохая, некоторые показатели опустились до уровня 2009 года.


И что теперь делать с наличным евро?


Курс евро/доллар реально все отображает. Что делать сами решайте.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Курс евро/доллар реально все отображает. Что делать сами решайте.


А какие есть опции?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:25

  kingkongovets написав:
  hume написав:Тем не менее мне предложили какие то остатки по однухам в следующих очередях по 38 кгрн метр. То есть эирмаксов, которые верят в светлое будущее района и голосуюют грн, хватает.


так вроде ж на форуме уже 100500 раз говорили и то шо застройщик любит приберегать самые сладкие ништячки для продажи по полному прайсу на высоких степенях готовности - не?)
все шо говорят в оп по остаткам надо делить на энное количество раз

В сданных домах ничего нет. В домах первой очереди, но с запоздалой сдачей тоже нет. Есть в слудующих очередях, со свайным полем. Первые дома выкуплены. Вот я и говорю, что Эир не одинок в любви к этой местности, будут вместе ходить на подол за 40 минут, ну или к Почайне через электриков и пути
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:26

  Investor_K написав:
  zzzzzz написав:Курс евро/доллар реально все отображает. Что делать сами решайте.


А какие есть опции?

Ну здрасьте :lol: Опций много. Ценные бумаги, депозиты, драгоценные металлы.
Например сегодня цена на палладий обновила исторический рекорд
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Например сегодня цена на палладий обновила исторический рекорд


При рекордах надо продавать
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хз де той центр.
Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх.
Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)

Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.

Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44

  zzzzzz написав:Вышла статистика по еврозоне, очень плохая, некоторые показатели опустились до уровня 2009 года.

В Корее все тоже плохо. Стоит смотреть на золото.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:46

  Santehnik написав:Потом жил на Саперном поле, вокруг что на районе каком-то, одни хрущовки/девятиэтажки и частный сектор. Нет ничего напоминающего о центре.
Обе местности входят в определение центральной части Киева)


на саперном поле давно были?)
сходите понюхайте - там сейчас очень сильно пахнет деньгами
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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