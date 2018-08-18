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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1800180118021803>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:47

  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:48

  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.


Кто? Бабы?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:Хз де той центр.
Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх.
Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)

Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.

Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:51

  Santehnik написав:
  kingkongovets написав:центральная часть киева находится между днепром и лыбедью и бульваром дружбы народов и черновола-глубочицкой-валами

Вырос на Дмитриевской, ща там батя живет. Центром там не пахнет вообще. Так, куча машин и минимум активностей.
Потом жил на Саперном поле, вокруг что на районе каком-то, одни хрущовки/девятиэтажки и частный сектор. Нет ничего напоминающего о центре.
Обе местности входят в определение центральной части Киева)

Верно, где максимум активностей там и центр. На ПОХе много активностей. Это и есть центр. Каждый сам себе определяет где центр.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:51

  Investor_K написав:
  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.


Кто? Бабы?

Айтишники. Бабы- это хорошо :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:52

  Оранжевый-хит сезона написав:
Первый написав:Хз де той центр.
Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх.
Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)

Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.

Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Та то може вона така свідома. :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:54

  Investor_K написав:
  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.


Кто? Бабы?
Всё на баб уходит. Моты нам не друзі.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:56

Вышли свежие данные по численности населения.

Численность населения Киева на 1 августа 2951181 (2952692 на 1.07)

За июль -1511
Уехало из Киева на 1707 человек больше чем приехало, за счет рождаемости прибавилось 196

За 7 месяцев население +362
Умерло 961
Миграционный прирост 1323
-----

По Украине
Численность на 1 августа 41990278
за 7 месяцев -162923
Природное сокращение -172946
Миграционный прирост +10023
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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Подякували: 7449 раз.
 
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7
2
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:57

  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.

Ну если игроками НЕ считать людей у которых легальный доход в 5 и больше раз превышает средний по Украине, то х/з тогда кто игрок на КРЖН. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:58

  zzzzzz написав:Вышли свежие данные по численности населения.

Численность населения Киева на 1 августа 2951181 (2952692 на 1.07)

За июль -1511
Уехало из Киева на 1707 человек больше чем приехало, за счет рождаемости прибавилось 196

За 7 месяцев население +362
Умерло 961
Миграционный прирост 1323
-----

По Украине
Численность на 1 августа 41990278
за 7 месяцев -162923
Природное сокращение -172946
Миграционный прирост +10023
Меньше народа-больше кислорода :(
dir
 
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