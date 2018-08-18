Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Первый написав:Хз де той центр. Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх. Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)
Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.
Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)
kingkongovets написав:центральная часть киева находится между днепром и лыбедью и бульваром дружбы народов и черновола-глубочицкой-валами
Вырос на Дмитриевской, ща там батя живет. Центром там не пахнет вообще. Так, куча машин и минимум активностей. Потом жил на Саперном поле, вокруг что на районе каком-то, одни хрущовки/девятиэтажки и частный сектор. Нет ничего напоминающего о центре. Обе местности входят в определение центральной части Киева)
Верно, где максимум активностей там и центр. На ПОХе много активностей. Это и есть центр. Каждый сам себе определяет где центр.
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Первый написав:Хз де той центр. Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх. Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)
Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.
Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Ну если игроками НЕ считать людей у которых легальный доход в 5 и больше раз превышает средний по Украине, то х/з тогда кто игрок на КРЖН.