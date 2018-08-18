Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Кто? Бабы?
Так на аренду тратит 800+ usd на арендный рынок как минимум имеет влияние, а тут подрежут вечнозеленые из дохода, и аренда тоже вниз.
Первый написав:Хз де той центр. Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх. Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)
Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.
Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)
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Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил .
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Это вообще идеальный клиент для лендлордов))) Квартиру не покупает, кормит лендлордов, еще и баб кормит которые тоже с вероятностью 99% тоже снимают квартиру )) Получается он вообще снимает одну квартиру напрямую, и еще две-три квартиры в числе прочих бенефициаров молодых телочек