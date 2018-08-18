Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Кто? Бабы?
Так на аренду тратит 800+ usd на арендный рынок как минимум имеет влияние, а тут подрежут вечнозеленые из дохода, и аренда тоже вниз.
Первый написав:Хз де той центр. Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх. Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)
Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.
Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)
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Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил .
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Это вообще идеальный клиент для лендлордов))) Квартиру не покупает, кормит лендлордов, еще и баб кормит которые тоже с вероятностью 99% тоже снимают квартиру )) Получается он вообще снимает одну квартиру напрямую, и еще две-три квартиры в числе прочих бенефициаров молодых телочек
_Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут. Самая популярная петиция на сайте президента https://petition.president.gov.ua/petition/73080
У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.
Ну если игроками НЕ считать людей у которых легальный доход в 5 и больше раз превышает средний по Украине, то х/з тогда кто игрок на КРЖН.
Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)
kingkongovets написав:на саперном поле давно были?) сходите понюхайте - там сейчас очень сильно пахнет деньгами
Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности.
Первый написав:Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)
Всім процвітання!
Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу , так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр.
Santehnik написав:Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности.
это поменяло всего лишь социальный уровень жителей и очень сильно поменяло "бывшие" - номенклатура и ее дети - могут сколь угодно вздыхать об "утраченном старом киеве", но факт в том шо ныне лыбедская и ее окрестности (серебряная миля) - место компактного проживания верхнего сегмента среднего класса и это далеко не только из-за близости к оушену и разумеется тем кто этого не видит/не понимает там действительно не место)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.