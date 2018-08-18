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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1801180218031804>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:00

  dir написав:
  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.


Кто? Бабы?

Так на аренду тратит 800+ usd на арендный рынок как минимум имеет влияние, а тут подрежут вечнозеленые из дохода, и аренда тоже вниз. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:06

  _Mykola_ написав:Так на аренду тратит 800+ usd на арендный рынок как минимум имеет влияние, а тут подрежут вечнозеленые из дохода, и аренда тоже вниз. ;)


десятка в год (из кармана) - фигня
главное шоп квартира не подешевела и мопы не устарели
обожаю таких умников)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:07

  Оранжевый-хит сезона написав:
Первый написав:Хз де той центр.
Але жодного разу після фрази давайте зустрінемось десь в центрі, не озвучувалися вулиці аля білоруської чи якіра. Не чув і пропозицію зустрітися в центрі на вднх.
Але то таке. Головне щоб подобалося. Па 1500 за окружною, значить па 1500:-)

Прицентральна крюковщина. Хотяновські липки.

Всім процвітання!
У меня знакомая на Крещатике живёт. Предложила встретиться в центре. Я предложил улицу Московскую. Она сказала что в центре нет такой улицы.)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk

Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил :) .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:09

  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.


Это вообще идеальный клиент для лендлордов))) Квартиру не покупает, кормит лендлордов, еще и баб кормит которые тоже с вероятностью 99% тоже снимают квартиру ))
Получается он вообще снимает одну квартиру напрямую, и еще две-три квартиры в числе прочих бенефициаров молодых телочек :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:10

  Vadim V написав:Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил :) .


"крутой" далеко не всегда означает "комфортный"
это как раз тот случай
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:
  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:Платежеспособный спрос айтишников на КРЖН будет уменьшаться в перспективе 10 лет... Еще одну категорию покупателей недвижимости уберут.
Самая популярная петиция на сайте президента
https://petition.president.gov.ua/petition/73080

У меня кум в IT. Манагером. В оренде сидит на 800+ Usd с 2010го. Покупать в Киеве и не думает. Семьи нет, а баб тягает пачками. Не игроки они на этом рынке.

Ну если игроками НЕ считать людей у которых легальный доход в 5 и больше раз превышает средний по Украине, то х/з тогда кто игрок на КРЖН.
Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:на саперном поле давно были?)
сходите понюхайте - там сейчас очень сильно пахнет деньгами

Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:00

  Первый написав:Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)

Всім процвітання!

Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу :wink: , так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати 8)
А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр. :roll:
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:07

  Santehnik написав:Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности.


это поменяло всего лишь социальный уровень жителей
и очень сильно поменяло
"бывшие" - номенклатура и ее дети - могут сколь угодно вздыхать об "утраченном старом киеве", но факт в том шо ныне лыбедская и ее окрестности (серебряная миля) - место компактного проживания верхнего сегмента среднего класса и это далеко не только из-за близости к оушену
и разумеется тем кто этого не видит/не понимает там действительно не место)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:10

  kingkongovets написав:
  _Mykola_ написав:Так на аренду тратит 800+ usd на арендный рынок как минимум имеет влияние, а тут подрежут вечнозеленые из дохода, и аренда тоже вниз. ;)


десятка в год (из кармана) - фигня
главное шоп квартира не подешевела и мопы не устарели
обожаю таких умников)

Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится.
Понаехал
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