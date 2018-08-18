Это из тех челов которые считают что золотое дно в аЙ-тИ будет вечным, Зе и его команда уже планирует это исправить...
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:12
Это из тех челов которые считают что золотое дно в аЙ-тИ будет вечным, Зе и его команда уже планирует это исправить...
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:15
чел просто не умеет копить и живет сегодняшним днем
очень сомневаюсь шо он при такой жизни имеет сбережения, позволяющие купить в днепре, или достаточные для д*** пейнмента в штатах
зы: не понимаю, шо может нравится в днепре, но то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:18
Как раз он из тех, кто осознаёт что все наоборот, да и после 40+ в IT уже делать нечего. В Киеве - только маржа на время активной работы. Дальше - либо родной город Днепр и свой маленький гешефт, либо страны, где и после 40+ не плохо.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:21
Минутки мудрости от Понаеха Пойду расскажу своим коллегам, которым за 40 и ЗП $4k+ чистыми, что в IT им делать нечего.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:21
В Днепре он себе что-что взял, насколько я знаю. Небольшое, но хорошего класс и по их меркам дорогое. Где конкретно он говорил , но я не запомнил ибо не интересно.
Он сам с Днепра и ему виднее, а я даже в том городе небыл. Насчёт копить- думаю умеет, но и отдать часть ЗП тоже не прижимает. Он отнюдь не глуп и тратит на оренду меньше процентов ЗП, чем я
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:23
Расскажите, а потом посмотрите какой процент их в общей массе. Большая часть либо выгорает к 40ка либо не выдерживает конкуренции.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:26
Нормальный процент, и чем дальше - тем будет больше. 20 лет назад IT была закрытой сферой, сейчас туда пошли сотни тысяч. Думаете, через 15-20 лет они все устанут? Но вы можете продолжать убеждать себя, что сделали единственно правильный выбор.
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:43
щось мені здається, що ринок землі стане таким собі пшиком, який на ціну житла ніяк не вплине, або його вплив буде дуже обмеженим
Додано: Пон 23 вер, 2019 15:49
Пока владел там своей предыдущей прелестью - наведывался на Сермилю довольно часто и в разное время суток. Ну что я могу сказать: Кудри - улица не очень уютная на всей своей протяженности. При чем в районе ЦП и ФК2 - крайне неуютная. Улицы огибающие ФК и ЦП - это парковки с односторонним движением. Лумумбы - то же самое (неуютная еще и с напрягающим рельефом). На всей Лумумбы до открытия ТРЦ, было одно заведение - оверпрайсд забегаловка - Балкон. Я чувствовал там не дыхание денег, а дыхание бывшей промзоны. Слишком многое там о ней напоминает и еще долго будет напоминать. ТРЦ этот новый напротив БФ - да, приятный. Лет через 5-7 там будет по-наряднее. Но пока, такое себе.
Как район компактного проживания верхнего сегмента среднего класса мне гораздо больше нравится Воздвиженка.
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