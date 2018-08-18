Додано: Пон 23 вер, 2019 15:49

kingkongovets написав: Santehnik написав: Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности. Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности.



это поменяло всего лишь социальный уровень жителей

и очень сильно поменяло

"бывшие" - номенклатура и ее дети - могут сколь угодно вздыхать об "утраченном старом киеве", но факт в том шо ныне лыбедская и ее окрестности (серебряная миля) - место компактного проживания верхнего сегмента среднего класса и это далеко не только из-за близости к оушену

и разумеется тем кто этого не видит/не понимает там действительно не место) это поменяло всего лишь социальный уровень жителейи очень сильно поменяло"бывшие" - номенклатура и ее дети - могут сколь угодно вздыхать об "утраченном старом киеве", но факт в том шо ныне лыбедская и ее окрестности (серебряная миля) - место компактного проживания верхнего сегмента среднего класса и это далеко не только из-за близости к оушенуи разумеется тем кто этого не видит/не понимает там действительно не место)

Пока владел там своей предыдущей прелестью - наведывался на Сермилю довольно часто и в разное время суток. Ну что я могу сказать: Кудри - улица не очень уютная на всей своей протяженности. При чем в районе ЦП и ФК2 - крайне неуютная. Улицы огибающие ФК и ЦП - это парковки с односторонним движением. Лумумбы - то же самое (неуютная еще и с напрягающим рельефом). На всей Лумумбы до открытия ТРЦ, было одно заведение - оверпрайсд забегаловка - Балкон. Я чувствовал там не дыхание денег, а дыхание бывшей промзоны. Слишком многое там о ней напоминает и еще долго будет напоминать. ТРЦ этот новый напротив БФ - да, приятный. Лет через 5-7 там будет по-наряднее. Но пока, такое себе.Как район компактного проживания верхнего сегмента среднего класса мне гораздо больше нравится Воздвиженка.