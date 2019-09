Додано: Пон 23 вер, 2019 15:15

Понаехал написав: Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится. Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится.



чел просто не умеет копить и живет сегодняшним днем

очень сомневаюсь шо он при такой жизни имеет сбережения, позволяющие купить в днепре, или достаточные для д*** пейнмента в штатах



зы: не понимаю, шо может нравится в днепре, но то таке чел просто не умеет копить и живет сегодняшним днемочень сомневаюсь шо он при такой жизни имеет сбережения, позволяющие купить в днепре, или достаточные для д*** пейнмента в штатахзы: не понимаю, шо может нравится в днепре, но то таке

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.