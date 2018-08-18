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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1802180318041805>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:12

  Понаехал написав:Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится.

Это из тех челов которые считают что золотое дно в аЙ-тИ будет вечным, Зе и его команда уже планирует это исправить... ;) :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:15

  Понаехал написав:Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится.


чел просто не умеет копить и живет сегодняшним днем
очень сомневаюсь шо он при такой жизни имеет сбережения, позволяющие купить в днепре, или достаточные для д*** пейнмента в штатах

зы: не понимаю, шо может нравится в днепре, но то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:18

  _Mykola_ написав:
  Понаехал написав:Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится.

Это из тех челов которые считают что золотое дно в аЙ-тИ будет вечным, Зе и его команда уже планирует это исправить... ;) :roll:

Как раз он из тех, кто осознаёт что все наоборот, да и после 40+ в IT уже делать нечего. :) В Киеве - только маржа на время активной работы. Дальше - либо родной город Днепр и свой маленький гешефт, либо страны, где и после 40+ не плохо. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:21

  Понаехал написав:Как раз он из тех, кто осознаёт что все наоборот, да и после 40+ в IT уже делать нечего. :) В Киеве - только маржа на время активной работы. Дальше - либо родной город Днепр и свой маленький гешефт, либо страны, где и после 40+ не плохо. :)

Минутки мудрости от Понаеха :shock: Пойду расскажу своим коллегам, которым за 40 и ЗП $4k+ чистыми, что в IT им делать нечего.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:21

  kingkongovets написав:
  Понаехал написав:Человек не хочет квартиру. Он так и говорит: я хз сколько ещё проработаю в Киеве. Дальше либо домой в Днепр, либо решусь в США. В Киеве - только маржа, а город не нравится.


чел просто не умеет копить и живет сегодняшним днем
очень сомневаюсь шо он при такой жизни имеет сбережения, позволяющие купить в днепре, или достаточные для д*** пейнмента в штатах

зы: не понимаю, шо может нравится в днепре, но то таке

В Днепре он себе что-что взял, насколько я знаю. Небольшое, но хорошего класс и по их меркам дорогое. Где конкретно он говорил , но я не запомнил ибо не интересно.
Он сам с Днепра и ему виднее, а я даже в том городе небыл. Насчёт копить- думаю умеет, но и отдать часть ЗП тоже не прижимает. Он отнюдь не глуп и тратит на оренду меньше процентов ЗП, чем я :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:23

  kyk написав:
  Понаехал написав:Как раз он из тех, кто осознаёт что все наоборот, да и после 40+ в IT уже делать нечего. :) В Киеве - только маржа на время активной работы. Дальше - либо родной город Днепр и свой маленький гешефт, либо страны, где и после 40+ не плохо. :)

Минутки мудрости от Понаеха :shock: Пойду расскажу своим коллегам, которым за 40 и ЗП $4k+ чистыми, что в IT им делать нечего.

Расскажите, а потом посмотрите какой процент их в общей массе. Большая часть либо выгорает к 40ка либо не выдерживает конкуренции.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:26

  Понаехал написав:
  kyk написав:
  Понаехал написав:Как раз он из тех, кто осознаёт что все наоборот, да и после 40+ в IT уже делать нечего. :) В Киеве - только маржа на время активной работы. Дальше - либо родной город Днепр и свой маленький гешефт, либо страны, где и после 40+ не плохо. :)

Минутки мудрости от Понаеха :shock: Пойду расскажу своим коллегам, которым за 40 и ЗП $4k+ чистыми, что в IT им делать нечего.

Расскажите, а потом посмотрите какой процент их в общей массе. Большая часть либо выгорает к 40ка либо не выдерживает конкуренции.

Нормальный процент, и чем дальше - тем будет больше. 20 лет назад IT была закрытой сферой, сейчас туда пошли сотни тысяч. Думаете, через 15-20 лет они все устанут? Но вы можете продолжать убеждать себя, что сделали единственно правильный выбор.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:43

щось мені здається, що ринок землі стане таким собі пшиком, який на ціну житла ніяк не вплине, або його вплив буде дуже обмеженим
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:49

  kingkongovets написав:
  Santehnik написав:Да, там где я играл в футбол на стадионе своей школы теперь Тараян, вместо винзавода на который я лазил с пацанами теперь БФ. Типография стала ФК. Это всё я видел, но что это поменяло? Домов куча и на районах, а толку? Там все равно делать нечего. Единственный плюс - оушен в пешеходной доступности.


это поменяло всего лишь социальный уровень жителей
и очень сильно поменяло
"бывшие" - номенклатура и ее дети - могут сколь угодно вздыхать об "утраченном старом киеве", но факт в том шо ныне лыбедская и ее окрестности (серебряная миля) - место компактного проживания верхнего сегмента среднего класса и это далеко не только из-за близости к оушену
и разумеется тем кто этого не видит/не понимает там действительно не место)

Пока владел там своей предыдущей прелестью - наведывался на Сермилю довольно часто и в разное время суток. Ну что я могу сказать: Кудри - улица не очень уютная на всей своей протяженности. При чем в районе ЦП и ФК2 - крайне неуютная. Улицы огибающие ФК и ЦП - это парковки с односторонним движением. Лумумбы - то же самое (неуютная еще и с напрягающим рельефом). На всей Лумумбы до открытия ТРЦ, было одно заведение - оверпрайсд забегаловка - Балкон. Я чувствовал там не дыхание денег, а дыхание бывшей промзоны. Слишком многое там о ней напоминает и еще долго будет напоминать. ТРЦ этот новый напротив БФ - да, приятный. Лет через 5-7 там будет по-наряднее. Но пока, такое себе.
Как район компактного проживания верхнего сегмента среднего класса мне гораздо больше нравится Воздвиженка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:и разумеется тем кто этого не видит/не понимает там действительно не место)

Ну это из той же оперы что говорить что кто не понимает за что платить 1400 в Респе, тем там не место)
Уровень жителей это хорошо, но он скажем в ФайнаТаун будет не хуже. Это ж не отменяет того что ФТ находится хрен знает где и за пределами комплекса делать будет нечего? Тут суть та же (но ближе к реальному центру), но только вот еще и сами комплексы - познякистайл.
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