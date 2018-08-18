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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 23 вер, 2019 16:23
TylerTruman_ написав: Первый написав:
Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)
Всім процвітання!
Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу
, так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати
А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр.
Все має право на існування.
Без образ, але коли шукають квартиру за 200+ куе антоновича розглядають. Теремки... ну самі розумієте.
Це об'єктивна реальність.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Первый
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