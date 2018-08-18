Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:23
TylerTruman_ написав: Первый написав:
Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)
Всім процвітання!
Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу
, так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати
А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр.
Все має право на існування.
Без образ, але коли шукають квартиру за 200+ куе антоновича розглядають. Теремки... ну самі розумієте.
Це об'єктивна реальність.
Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:40
kingkongovets написав: Vadim V написав:
Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил
.
"крутой" далеко не всегда означает "комфортный"
это как раз тот случай
Имел ввиду - удобный ,чем не комфортный ?
В чём дискомфорт вблизи м.Арсенальной?
Разве шо очень дорого
.
Востаннє редагувалось
Vadim V
в Пон 23 вер, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:47
kingkongovets написав:
зы: не понимаю,
шо может нравится в днепре
, но то таке
Походу Кинконга всё разачеровало , даже любимая макака /бибизяна.
Vadim V
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Додано: Пон 23 вер, 2019 17:54
kingkongovets написав: Vadim V написав:
Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил
.
"крутой" далеко не всегда означает "комфортный"
это как раз тот случай
когда вы говорите Иван Васильевич то у меня такое чувство что вы бредите
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:08
Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/
Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.
Santehnik
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:12
«Над комплексом будет летать патрульный дрон.».
Больные фантазии чтобы оправдать цену туземун в дупе Лукьяновки.
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.
ЗЫ: интересно, а живого Терминатора (хотя бы модель Т-01) им слабо будет запустить?
ЗЫЫ: интересно, на кого будет расчитан Юнит, когда после введения новых налогов в 2021 все ИТшники сыбуца за границу? ИТшники вообще какие то мега-жадные в плане налогов.
investorkiev
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:24
Дополнительно за безопасностью будет следить отдельный отряд полиции быстрого реагирования. Над комплексом будет летать патрульный дрон.
Что-бы еще написать для оправдания ценника
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:27
investorkiev написав:
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.
В том то и дело, что 35 это ценник на уровне Файны, но при этом место получше, плюс в комплекте паркоместо )
Так что это или рекламная замануха и там в реалии 40к и выше, либо этот 35к очень быстро закончится)
Santehnik
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:33
минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр. Чувствую ЦП будет 5к стоить
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Карем
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:45
investorkiev написав:
«Над комплексом будет летать патрульный дрон.».
Больные фантазии чтобы оправдать цену туземун в дупе Лукьяновки.
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.
ЗЫ: интересно, а живого Терминатора (хотя бы модель Т-01) им слабо будет запустить?
ЗЫЫ: интересно, на кого будет расчитан Юнит, когда после введения новых налогов в 2021 все ИТшники сыбуца за границу? ИТшники вообще какие то мега-жадные в плане налогов.
Если будет летать такой патрульный дрон, то порядок в комплексе будет. Возможно даже кондеры будут вешать куда положено и не будут стеклить балконы.
airmax78
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