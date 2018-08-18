RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1803180418051806>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

TylerTruman_ написав:
  Первый написав:Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)

Всім процвітання!

Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу :wink: , так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати 8)
А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр. :roll:


Все має право на існування.

Без образ, але коли шукають квартиру за 200+ куе антоновича розглядають. Теремки... ну самі розумієте.

Це об'єктивна реальність.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14723
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1925 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:40

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил :) .


"крутой" далеко не всегда означает "комфортный"
это как раз тот случай

Имел ввиду - удобный ,чем не комфортный ?
В чём дискомфорт вблизи м.Арсенальной? :? Разве шо очень дорого :) .
Востаннє редагувалось Vadim V в Пон 23 вер, 2019 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 23.05.14
Подякував: 460 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:47

  kingkongovets написав:
зы: не понимаю, шо может нравится в днепре, но то таке

Походу Кинконга всё разачеровало , даже любимая макака /бибизяна. :)
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1935
З нами з: 23.05.14
Подякував: 460 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:54

  kingkongovets написав:
  Vadim V написав:Мало бывал в Киеве , но помоему район м.Арсенальная самый крутой я бы там жил :) .


"крутой" далеко не всегда означает "комфортный"
это как раз тот случай

когда вы говорите Иван Васильевич то у меня такое чувство что вы бредите
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20235
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:08

Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.
Santehnik
 
Повідомлень: 57
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:12

  Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.


«Над комплексом будет летать патрульный дрон.».

Больные фантазии чтобы оправдать цену туземун в дупе Лукьяновки.
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.

ЗЫ: интересно, а живого Терминатора (хотя бы модель Т-01) им слабо будет запустить?

ЗЫЫ: интересно, на кого будет расчитан Юнит, когда после введения новых налогов в 2021 все ИТшники сыбуца за границу? ИТшники вообще какие то мега-жадные в плане налогов.
investorkiev
 
Повідомлень: 953
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:24

Дополнительно за безопасностью будет следить отдельный отряд полиции быстрого реагирования. Над комплексом будет летать патрульный дрон.


:mrgreen: :mrgreen:
Что-бы еще написать для оправдания ценника :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35310
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3430 раз.
Подякували: 7454 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  investorkiev написав:Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.

В том то и дело, что 35 это ценник на уровне Файны, но при этом место получше, плюс в комплекте паркоместо )
Так что это или рекламная замануха и там в реалии 40к и выше, либо этот 35к очень быстро закончится)
Santehnik
 
Повідомлень: 57
З нами з: 17.05.12
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 113
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:45

  investorkiev написав:
  Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.


«Над комплексом будет летать патрульный дрон.».

Больные фантазии чтобы оправдать цену туземун в дупе Лукьяновки.
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.

ЗЫ: интересно, а живого Терминатора (хотя бы модель Т-01) им слабо будет запустить?

ЗЫЫ: интересно, на кого будет расчитан Юнит, когда после введения новых налогов в 2021 все ИТшники сыбуца за границу? ИТшники вообще какие то мега-жадные в плане налогов.

Если будет летать такой патрульный дрон, то порядок в комплексе будет. Возможно даже кондеры будут вешать куда положено и не будут стеклить балконы.
Зображення
airmax78
 
Повідомлень: 31688
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1803180418051806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, Карем і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1635, 1636, 1637
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16369 2583202
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 18:09
investorkiev
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7680
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15033)
23.09.2019 19:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.