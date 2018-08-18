Над Цп же не летает патрульный дрон
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:47
Додано: Пон 23 вер, 2019 18:48
зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$
ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.
Додано: Пон 23 вер, 2019 18:53
К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:00
все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)
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