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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1803180418051806

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:47

  Карем написав:минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить


Над Цп же не летает патрульный дрон
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:48

  investorkiev написав:
  Карем написав:минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить


Над Цп же не летает патрульный дрон


зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$

ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:53

  Карем написав:
  investorkiev написав:
  Карем написав:минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить


Над Цп же не летает патрульный дрон


зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон

К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
airmax78
 
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