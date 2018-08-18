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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 18:47
Карем написав:
минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить
Над Цп же не летает патрульный дрон
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investorkiev
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:48
investorkiev написав: Карем написав:
минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить
Над Цп же не летает патрульный дрон
зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:51
Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$
ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 18:53
Карем написав: investorkiev написав: Карем написав:
минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить
Над Цп же не летает патрульный дрон
зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон
К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:00
airmax78 написав:
К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:04
investorkiev написав:
Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$
ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.
Поезд ушел. По 950 у меня Прохожий из под носа увел квартиры. А сейчас там по 1800-2500 заряжают. МОП - нормальный, крышу не сносит. В нагрузку все обычные проблемы Кадорра: плохие окна, отсутствие звукоизоляции, дешевые лифты (утверждать не буду - надо посмотреть).
P.S. Космолот - это черная метка для дома. С другой стороны, если туго с деньгами - всегда можешь спуститься, пару кнопок нажать и уйти с кэшем.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:07
Карем написав: airmax78 написав:
К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)
ага, особенно если это квартиры судей,сбушников, прокуроров
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10
Карем написав: airmax78 написав:
К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)
Блокировка карточек - да. Но временно. В лучшем случае - до суда (который обяжет восстановить собственнику доступ к лифту), в худшем - до приезда наряда полиции.
Арест суд не наложит, говорю же. Суд просто отменит штраф. Хуже того, суд, с вероятностью 90% примет решение, что собственник имеет право стеклить балкон. Я все это уже, к сожалению, наблюдал. Единственный пока еще антестед вариант для меня - это судиться с бычарой как сособственнику многоквартирного дома в части нарушения прав на распоряжение общей долевой собственностью, которой является фасад. Если и по этому пути облом - то можно будет утверждать со всей ответственность: эта страна заточена под быков.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:17
Santehnik написав: investorkiev написав:
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.
В том то и дело, что 35 это ценник на уровне Файны
, но при этом место получше, плюс в комплекте паркоместо )
Так что это или рекламная замануха и там в реалии 40к и выше, либо этот 35к очень быстро закончится)
какие 35куе?
вы по своей же ссылке заголовок читали???
"Квартиры от 1,5 млн грн
"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:19
airmax78 написав: Карем написав: airmax78 написав:
К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)
Блокировка карточек - да. Но временно. В лучшем случае - до суда (который обяжет восстановить собственнику доступ к лифту), в худшем - до приезда наряда полиции.
Арест суд не наложит, говорю же. Суд просто отменит штраф. Хуже того, суд, с вероятностью 90% примет решение, что собственник имеет право стеклить балкон. Я все это уже, к сожалению, наблюдал. Единственный пока еще антестед вариант для меня - это судиться с бычарой как сособственнику многоквартирного дома
в части нарушения прав на распоряжение общей долевой собственностью, которой является фасад. Если и по этому пути облом - то можно будет утверждать со всей ответственность: эта страна заточена под быков
.
Тут, наверно, вариант у кого денег будет больше судье зарядить.
Так, шо по второму выделенному разве есть сомнения???
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