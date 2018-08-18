RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1804180518061807>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:47

  Карем написав:минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить


Над Цп же не летает патрульный дрон
investorkiev
 
Повідомлень: 953
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:48

  investorkiev написав:
  Карем написав:минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить


Над Цп же не летает патрульный дрон


зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$

ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.
investorkiev
 
Повідомлень: 953
З нами з: 06.03.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 18:53

  Карем написав:
  investorkiev написав:
  Карем написав:минимальная цена 1500, получается что толковое будет стоить 2000-22000 на лукьяновке. и єто на старте.
к финалу - 3000 за метр.
Чувствую ЦП будет 5к стоить


Над Цп же не летает патрульный дрон


зачем он нужен? там и так все привыкли к порядку...с штрафами 50000 евро за остеклененный балкон

К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.
airmax78
 
Повідомлень: 31690
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:00

  airmax78 написав:К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.


все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)
TOPLYVO UA скидка -3.5 на бензин. ОККО WOG Shell Motto Glusco
https://egx5a.app.goo.gl/ec3m - открыть с iphone, получите бонус
Карем
 
Повідомлень: 114
З нами з: 05.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:04

  investorkiev написав:Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$

ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.

Поезд ушел. По 950 у меня Прохожий из под носа увел квартиры. А сейчас там по 1800-2500 заряжают. МОП - нормальный, крышу не сносит. В нагрузку все обычные проблемы Кадорра: плохие окна, отсутствие звукоизоляции, дешевые лифты (утверждать не буду - надо посмотреть).
P.S. Космолот - это черная метка для дома. С другой стороны, если туго с деньгами - всегда можешь спуститься, пару кнопок нажать и уйти с кэшем.
airmax78
 
Повідомлень: 31690
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:07

  Карем написав:
  airmax78 написав:К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.


все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)


ага, особенно если это квартиры судей,сбушников, прокуроров :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35315
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3431 раз.
Подякували: 7454 раз.
 
Профіль
33
7
2
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:10

  Карем написав:
  airmax78 написав:К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.


все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)

Блокировка карточек - да. Но временно. В лучшем случае - до суда (который обяжет восстановить собственнику доступ к лифту), в худшем - до приезда наряда полиции.
Арест суд не наложит, говорю же. Суд просто отменит штраф. Хуже того, суд, с вероятностью 90% примет решение, что собственник имеет право стеклить балкон. Я все это уже, к сожалению, наблюдал. Единственный пока еще антестед вариант для меня - это судиться с бычарой как сособственнику многоквартирного дома в части нарушения прав на распоряжение общей долевой собственностью, которой является фасад. Если и по этому пути облом - то можно будет утверждать со всей ответственность: эта страна заточена под быков.
airmax78
 
Повідомлень: 31690
З нами з: 25.10.12
Подякував: 814 раз.
Подякували: 3676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:17

  Santehnik написав:
  investorkiev написав:Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.

В том то и дело, что 35 это ценник на уровне Файны, но при этом место получше, плюс в комплекте паркоместо )
Так что это или рекламная замануха и там в реалии 40к и выше, либо этот 35к очень быстро закончится)

какие 35куе?
вы по своей же ссылке заголовок читали???
"Квартиры от 1,5 млн грн"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10936
З нами з: 05.06.13
Подякував: 463 раз.
Подякували: 1017 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:19

  airmax78 написав:
  Карем написав:
  airmax78 написав:К огромному сожалению, как показала судебная практика, можно поставить хоть 1 млн. долл. США штрафа, но не то что взыскать, но даже получить решение суда о его взыскании - невозможно. Суд штраф обнулит. Поэтому отсутствие остекления в ЦП - это во многом заслуга жильцов и счастливый случай, что среди них не затесался ни один упертый бычара.


все возможно.
блокировка карточек, арест имущества и продажа его 3му лицу в качестве возмещения долга......и потом пусть упоротый сосед застекливций балкон судится сколько хочет)

Блокировка карточек - да. Но временно. В лучшем случае - до суда (который обяжет восстановить собственнику доступ к лифту), в худшем - до приезда наряда полиции.
Арест суд не наложит, говорю же. Суд просто отменит штраф. Хуже того, суд, с вероятностью 90% примет решение, что собственник имеет право стеклить балкон. Я все это уже, к сожалению, наблюдал. Единственный пока еще антестед вариант для меня - это судиться с бычарой как сособственнику многоквартирного дома в части нарушения прав на распоряжение общей долевой собственностью, которой является фасад. Если и по этому пути облом - то можно будет утверждать со всей ответственность: эта страна заточена под быков.


Тут, наверно, вариант у кого денег будет больше судье зарядить.
Так, шо по второму выделенному разве есть сомнения??? :)
change_pm
 
Повідомлень: 552
З нами з: 03.02.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1804180518061807>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Gilzza, investorkiev, stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1636, 1637, 1638
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16371 2583366
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 вер, 2019 20:25
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7683
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183476
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.