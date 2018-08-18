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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1804180518061807

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:22

  Прохожий написав:
  Santehnik написав:
  investorkiev написав:Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.

В том то и дело, что 35 это ценник на уровне Файны, но при этом место получше, плюс в комплекте паркоместо )
Так что это или рекламная замануха и там в реалии 40к и выше, либо этот 35к очень быстро закончится)

какие 35куе?
вы по своей же ссылке заголовок читали???
"Квартиры от 1,5 млн грн"

35 к - это цена 1 кв.м. - 35 000 грн ( по сегодняшнему курсу это 1440 долларов )
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:24

  Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.


Этот комплекс мне вчера на глаза попался и удивило, что обговаривают республику и файну, когда такой бриллиант на горизонте появился.

И для себя и под аренду, наверное, гут. Жаль, что когда-то в будущем.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Соответственно от овер 1.6 млн грн и сдача через 3 года.


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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:36

  investorkiev написав:Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$

ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.


МОПы в киевском Кадорре как-то отличаются от 55 Кадорров в Одессе ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 19:40

  investorkiev написав:Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!

Вы проктолог или пи з да бол? :?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.

Я все правильно прочитал, 35к за квадрат. Это шара как для проекта КАНа такого уровня, они сейчас за похожие деньги реально успешно впаривают Респу и Файну, которые находятся в более плохих местах. При этом у Юнита получше архитектура и главное - материалы не такой трешак как у Респы. Но я не верю что там есть однухи по такой цене квадрата, скорее всего эти 35к это на трехи какие-то, а за однухи заломят все 40-45.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:17

Santehnik
В Республике и Файне уже есть вроде жилые дома, а в Юните только картинки.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:22

  Santehnik написав:
  Первый написав:Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.

Я все правильно прочитал, 35к за квадрат. Это шара как для проекта КАНа такого уровня, они сейчас за похожие деньги реально успешно впаривают Респу и Файну, которые находятся в более плохих местах. При этом у Юнита получше архитектура и главное - материалы не такой трешак как у Респы. Но я не верю что там есть однухи по такой цене квадрата, скорее всего эти 35к это на трехи какие-то, а за однухи заломят все 40-45.

походу на ветке появился загоняла в кан, бгг :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 20:29

  investorkiev написав:
  Santehnik написав:Презентовали Юнит, Никонов сказал от 35к
https://mc.today/vot-kak-vyglyadit-novy ... itsejskij/

Если там реально есть однухи по 35к - это будет самый настоящий туземун.
Пока этот комплекс потенциально лучший в городе.


«Над комплексом будет летать патрульный дрон.».

И шо, можно будет машину с открытыми окнами во дворе оставить?
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