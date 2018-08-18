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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 19:22
Прохожий написав: Santehnik написав: investorkiev написав:
Хотя если Республика по 1400$ нормально идет, то Юнит по 1500$- шара.
В том то и дело, что 35 это ценник на уровне Файны
, но при этом место получше, плюс в комплекте паркоместо )
Так что это или рекламная замануха и там в реалии 40к и выше, либо этот 35к очень быстро закончится)
какие 35куе?
вы по своей же ссылке заголовок читали???
"Квартиры от 1,5 млн грн
"
35 к - это цена 1 кв.м. - 35 000 грн ( по сегодняшнему курсу это 1440 долларов )
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:24
Этот комплекс мне вчера на глаза попался и удивило, что обговаривают республику и файну, когда такой бриллиант на горизонте появился.
И для себя и под аренду, наверное, гут. Жаль, что когда-то в будущем.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:32
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Соответственно от овер 1.6 млн грн и сдача через 3 года.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:36
investorkiev написав:
Только что проезжал мимо Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП. Жыыыыыр!!!
Визуально лучше смотрится чем ЦП, плюс входная группа шикарная, коммерческое фасадное - главное чтоб туда не сел Космолот и мини-АТБ...
Жалею что не вложился, особенно по 900$
ЗЫ: Макс, срочно посмотрите Кадорр, и продавайте шо вы там купили и впрыгивайте.
МОПы в киевском Кадорре как-то отличаются от 55 Кадорров в Одессе ?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 19:40
investorkiev написав:
Только что проезжал мимо
Кадорра на Жилянской, рассмотрел МОП.
Жыыыыыр!!!
Вы проктолог или пи з да бол?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:03
Первый написав:
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Я все правильно прочитал, 35к за квадрат. Это шара как для проекта КАНа такого уровня, они сейчас за похожие деньги реально успешно впаривают Респу и Файну, которые находятся в более плохих местах. При этом у Юнита получше архитектура и главное - материалы не такой трешак как у Респы. Но я не верю что там есть однухи по такой цене квадрата, скорее всего эти 35к это на трехи какие-то, а за однухи заломят все 40-45.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:17
Santehnik
В Республике и Файне уже есть вроде жилые дома, а в Юните только картинки.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:22
Santehnik написав: Первый написав:
Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.
Я все правильно прочитал, 35к за квадрат. Это шара как для проекта КАНа такого уровня, они сейчас за похожие деньги реально успешно впаривают Респу и Файну, которые находятся в более плохих местах. При этом у Юнита получше архитектура и главное - материалы не такой трешак как у Респы. Но я не верю что там есть однухи по такой цене квадрата, скорее всего эти 35к это на трехи какие-то, а за однухи заломят все 40-45.
походу на ветке появился загоняла в кан, бгг
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Додано: Пон 23 вер, 2019 20:29
investorkiev написав:
«Над комплексом будет летать патрульный дрон.».
И шо, можно будет машину с открытыми окнами во дворе оставить?
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