Додано: Пон 23 вер, 2019 20:03

Первый написав: Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов. Чукча не читатель. Написано От 35 кгрн. От 45 квадратов.

Я все правильно прочитал, 35к за квадрат. Это шара как для проекта КАНа такого уровня, они сейчас за похожие деньги реально успешно впаривают Респу и Файну, которые находятся в более плохих местах. При этом у Юнита получше архитектура и главное - материалы не такой трешак как у Респы. Но я не верю что там есть однухи по такой цене квадрата, скорее всего эти 35к это на трехи какие-то, а за однухи заломят все 40-45.