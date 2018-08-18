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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1805180618071808

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:20

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?

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Брать щуцинские ипеня. С 2021 года минималка +50%, все нищеброды побегут за ипотекой, цены туземун.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:походу на ветке появился загоняла в кан, бгг :mrgreen:

Та не, я если уж на то пошло загоняла в Столицу, подписал на неё вон человека который даже не собирался бетонами обзаводиться)
Но по КАНу жалею что не взял Республику по 950 баксов в рассрочку (!) в прошлом ноябре. По полной оплате там еще дешевле было. Следующим летом без проблем бы загнал её за 1300...
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:34

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?

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Не дури. Отдалживай, открывай овердрафты в Привате и Монобанке и где можешь еще, попроси аренду наперед по своим обьектам - но взять нужно, такой шанс бывает раз в жизни.

Ты кстати обещал лонгрид про будущее Киева/Украины.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:47

  Оранжевый-хит сезона написав:У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?

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Бери свитлопарк в рассрочку на 7 лет, через год может его домучают и будет почти центр. А планировки там, ухх. Архиматика начинала проект как никак)) это кан для бедных))
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:51

Откуда стока оптимизма, у нас агрессор под боком и жадный до чужого добра иврей на Банковой, други.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:52

Уже и вторичка не разделяет ваши настроения, там застой.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Уже и вторичка не разделяет ваши настроения, там застой.
Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?

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Бери свитлопарк в рассрочку на 7 лет, через год может его домучают и будет почти центр. А планировки там, ухх. Архиматика начинала проект как никак)) это кан для бедных))
Стрёмно. Медовый это Киевгорстрой.

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Оранжевый-хит сезона
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