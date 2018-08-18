У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
У меня трагедия. По этому курсу у меня не хватает на Медовый( Что делать?
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:20
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Та не, я если уж на то пошло загоняла в Столицу, подписал на неё вон человека который даже не собирался бетонами обзаводиться)
Но по КАНу жалею что не взял Республику по 950 баксов в рассрочку (!) в прошлом ноябре. По полной оплате там еще дешевле было. Следующим летом без проблем бы загнал её за 1300...
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:34
Не дури. Отдалживай, открывай овердрафты в Привате и Монобанке и где можешь еще, попроси аренду наперед по своим обьектам - но взять нужно, такой шанс бывает раз в жизни.
Ты кстати обещал лонгрид про будущее Киева/Украины.
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:47
Бери свитлопарк в рассрочку на 7 лет, через год может его домучают и будет почти центр. А планировки там, ухх. Архиматика начинала проект как никак)) это кан для бедных))
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:51
Откуда стока оптимизма, у нас агрессор под боком и жадный до чужого добра иврей на Банковой, други.
Додано: Пон 23 вер, 2019 21:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 21:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Стрёмно. Медовый это Киевгорстрой.
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