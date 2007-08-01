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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1806180718081809

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 235
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
76
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
13
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
29
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
33
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:12

Сподобалось, що у Тетріса є величезний парк, а Ніконов мог туди встромити ще одну свічку :lol:
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
hxbbgaf написав:Уже и вторичка не разделяет ваши настроения, там застой.
Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk


Вспомни про скорое открытие рынка земли, и поймешь что нужно брать
Говорю же что не хватает.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:12

  Первый написав:
TylerTruman_ написав:
  Первый написав:Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)

Всім процвітання!

Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу :wink: , так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати 8)
А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр. :roll:


Все має право на існування.

Без образ, але коли шукають квартиру за 200+ куе антоновича розглядають. Теремки... ну самі розумієте.

Це об'єктивна реальність.


Всім процвітання!

з Теремками не по адресу, я за Республіку не топив, а тим паче за стару панель, як альтернативу 200+ куе в центрі :roll:

...

в програмі гроші на плюсах Микитась заявив, що не вийшов із Укрбуду, його сторінка фб була зломана, а в його конторі будуть кадрові ротації, ... і щось там про здачу Шулявського мосту на листопад :shock: ... +зривають покрови, що Варшавський взлетів із-за зміни схеми будівництва метро на користь жк від Столиці ...
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:21

Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата.
В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:45

  TylerTruman_ написав:+зривають покрови, що Варшавський взлетів із-за зміни схеми будівництва метро на користь жк від Столиці ...

Брехло)) изначальный проект подразумевал станцию прямо под Ретровиллем и вторую под Плюсом. А проект изменили так что от плюсов и Ретровиля до станции будет далеко.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 22:52

  vhata написав:Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата.
В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.


Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.

А по поводу цены - мы даже сейчас, с дорожаем, вышли примерно на 70% от цен при ВФЯ.

6 лет - и мы по ценам даже не вернулись в 2013 год.
Украина идет по спирали вниз - перед кризисом не успевает даже оправиться от прошлого кризиса, не говоря уже о развитии.

Поэтому очень важным моментом является не только момент покупки - но и вовремя продать.

Парад планет, мега-дорожай наших лилипутских цен намечен на 2020 год.
Думай.те!
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:00

  investorkiev написав:Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
грубо Х50м2 Х500 баксов. Итого, 30 миллиардов баксов...
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:00

Народ ,а що Ви зараз рекомендуєте купити? Можу заінвестувати 30-50К. Ясно ближче до центру,парк рядом.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:01

  vhata написав:
  investorkiev написав:Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
грубо Х50м2 Х500 баксов. Итого, 30 миллиардов баксов...

Вообще ни о чем. Один годовой бюджет американских собачников на корм и стрижку для своих четвороногих друзей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 23:05

  airmax78 написав:
  vhata написав:
  investorkiev написав:Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
грубо Х50м2 Х500 баксов. Итого, 30 миллиардов баксов...

Вообще ни о чем. Один годовой бюджет американских собачников на корм и стрижку для своих четвороногих друзей.
Пока, да.
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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