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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 вер, 2019 22:12
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
hxbbgaf написав:Уже и вторичка не разделяет ваши настроения, там застой.
Меня больше беспокоит что на ветке нет покупателей для себя. Все для спекуляции.
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Вспомни про скорое открытие рынка земли, и поймешь что нужно брать
Говорю же что не хватает.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:12
Первый написав: TylerTruman_ написав: Первый написав:
Зберегти важче ніж заробити. Особливо коли є багато баб... І тобі вже 40:-) баби розуміють що можна більше просити ніж чупачупс і ромколу на парапеті біля метро:-)
Всім процвітання!
Але коли 30+, живеш р-ні ВДНХ, де студенточки із Шевченка і аграрного водяться, або із Саксону привозяться, все без напрягу
, так що, місце рибне і комфортне, #голосуха_буде_тільки_дорожати
А жити в центрі типу р-ні м. Арсенальна норм, підтримав, ... але Антоновича і т.п., ну його в пень такий центр.
Все має право на існування.
Без образ, але коли шукають квартиру за 200+ куе антоновича розглядають. Теремки
... ну самі розумієте.
Це об'єктивна реальність.
Всім процвітання!
з Теремками не по адресу, я за Республіку не топив, а тим паче за стару панель, як альтернативу 200+ куе в центрі
...
в програмі гроші на плюсах Микитась заявив, що не вийшов із Укрбуду, його сторінка фб була зломана, а в його конторі будуть кадрові ротації, ... і щось там про здачу Шулявського мосту на листопад
... +зривають покрови, що Варшавський взлетів із-за зміни схеми будівництва метро на користь жк від Столиці ...
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:21
Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата.
В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:45
TylerTruman_ написав:
+зривають покрови, що Варшавський взлетів із-за зміни схеми будівництва метро на користь жк від Столиці ...
Брехло)) изначальный проект подразумевал станцию прямо под Ретровиллем и вторую под Плюсом. А проект изменили так что от плюсов и Ретровиля до станции будет далеко.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 22:52
vhata написав:
Коллеги, а сколько всего квадратных метров жилья в Киеве? Интересно, какая циферка получится, если умножить на среднюю цену квадрата.
В свое время, уберегли такие расчеты от безумных действий.
Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
А по поводу цены - мы даже сейчас, с дорожаем, вышли примерно на 70% от цен при ВФЯ.
6 лет - и мы по ценам даже не вернулись в 2013 год.
Украина идет по спирали вниз - перед кризисом не успевает даже оправиться от прошлого кризиса, не говоря уже о развитии.
Поэтому очень важным моментом является не только момент покупки - но и вовремя продать.
Парад планет, мега-дорожай наших лилипутских цен намечен на 2020 год.
Думай.те!
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Додано: Пон 23 вер, 2019 23:00
investorkiev написав:
Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
грубо Х
50м2 Х
500 баксов. Итого, 30 миллиардов баксов...
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Пон 23 вер, 2019 23:00
Народ ,а що Ви зараз рекомендуєте купити? Можу заінвестувати 30-50К. Ясно ближче до центру,парк рядом.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 23:01
vhata написав: investorkiev написав:
Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
грубо Х
50м2 Х
500 баксов. Итого, 30 миллиардов баксов...
Вообще ни о чем. Один годовой бюджет американских собачников на корм и стрижку для своих четвороногих друзей.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 23:05
airmax78 написав: vhata написав: investorkiev написав:
Всего 1.2 млн квартир, сколько в них метров - нужно в держстате поискать.
грубо Х
50м2 Х
500 баксов. Итого, 30 миллиардов баксов...
Вообще ни о чем. Один годовой бюджет американских собачников на корм и стрижку для своих четвороногих друзей.
Пока, да.
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева
осторожно, пишу из провинции
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