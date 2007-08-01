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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 00:19
vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева
а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!??
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plugatyrev
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