vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева
а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!??
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 вер, 2019 00:19
vhata
В 2007-08 считали стоимость земли в пригороде Киева
а в сраці зуби ніхто ще не рахував ?!??
Додано: Вів 24 вер, 2019 01:56
investorkiev От не сказала б, що зараз ціни нижчі 12-13 року. В 12 році взяла 27 м цегляну "гостінку" на Шолом-Алейхема за 31 тис. $, без ремонта - зараз в цьому будинку 38 тис за 25 м, але з ремонтом, тобто те саме.
В 13 році брався Комфорт Таун 39 м по 1600 $/кв.м. (розстрочка 4 роки) - ціни на об'єкти КАН ви й самі бачите. Так що, вважаю ціни досягли рівня 12-13 рр., ну майже..
Але, якщо б мала крепші нерви й не такі сімейні обставини, то не купувала б тоді, а чекала б 1-2 роки, бо в повітрі був чіткий дух "прийдешнього триндеця" (як, власне, і зараз). І кризу 2008 року я памятаю добре - що почім купувалось у 2007, і почім продавалось в 2008. Але то моє IMHO.
Додано: Вів 24 вер, 2019 07:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не панікуй. Будуть ще часи коли будеш продавана по морді пачкою бити.
Всім процвітання!
|